На мосту Дружбы в составе трассы А-181 «Скандинавия» в Выборге введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой (подъезд к городу Выборг №2), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.