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На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, подъезд к городу Выборг №1, подъезд к городу Выборг №2) в районе города Выборга Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 15 по 25 октября 2021 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на подъездах к городу Выборг №1(участок км 0+062 – км 5+752) и №2 (участок км 0+950 – км 0+962) в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия». На данных участках дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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