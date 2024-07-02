Губернатор Ленобласти вручил 11 многодетным семьям ключи от микроавтобусов

В Ленинградской области состоялась церемония вручения ключей от микроавтобусов 11 многодетным семьям, воспитывающим 6 и более детей. Это уже вторая подобная акция в рамках Года семьи, и она стала символом заботы о многодетных семьях, которые являются настоящим богатством региона.

Губернатор Александр Дрозденко лично вручил ключи от новеньких микроавтобусов, выразив свою искреннюю радость и гордость за семьи, которые с честью и любовью воспитывают своих детей. Он также подчеркнул, что с текущего года семьи, воспитывающие 10 и более детей, будут получать два автомобиля вместо одного. Это важное решение, принятое депутатами по инициативе губернатора, свидетельствует о том, что государство не забывает о многодетных семьях и стремится создать им максимально комфортные условия.

Среди получателей были семьи из разных районов Ленинградской области: Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Ломоносовского, Тосненского и Гатчинского муниципального округа.

Каждая из них стала владельцем практичного и комфортного микроавтобуса марки ГАЗ, модель "Газель бизнес" в модификации 32217. Микроавтобус оснащен восьмью пассажирскими и одним водительским сиденьями, что позволит всем членам семьи комфортно передвигаться вместе. Бензиновый двигатель класса 92 и полный привод делают автомобиль надежным и универсальным, подходящим как для ежедневных поездок, так и для путешествий на дальние расстояния. В комплекте с автомобилем идут страховка ОСАГО и зимняя резина, что делает его готовым к любой погоде.

В 2024 году запланировано вручение еще 17 автомобилей многодетным семьям, на что будет выделено 53,3 миллиона рублей. С 2022 года в Ленинградской области более 27 многодетных семей стали владельцами "Газелей" повышенной проходимости, что делает их жизнь более комфортной и удобной.

Важно отметить, что вручение микроавтобусов является только одной из многих мер поддержки многодетных семей в Ленинградской области. Регион также предоставляет множество других льгот и преимуществ, направленных на поддержку воспитания детей. Это и финансовая помощь, и льготные условия для получения жилья, и бесплатное питание в школьных и дошкольных учреждениях, и многие другие меры. Такая всесторонняя поддержка создает благоприятные условия для воспитания детей и подчеркивает важность семьи как основы общества.

Вручение микроавтобусов – это не просто подарок, это символ заботы и уважения к многодетным семьям, которые вкладывают свои силы и любовь в будущее региона.