В Петербурге многодетные семьи получили награды

В Смольном губернатор Александр Беглов вручил награды 15 петербургским многодетным семьям.

«Сегодня мы отмечаем Международный день семьи. У нас есть добрая традиция чествовать в этот день семьи, которые показали достойный пример в воспитании детей. Ваши семьи – многодетные. Я сам рос в такой семье, в семье воина-фронтовика. Самое главное в большой семье – это тепло, уют, умение помогать друг другу и родителям», - сказал Александр Беглов.

Семье Лопатиных вручена государственная награда Российской Федерации – орден «Родительская слава». Папа Родион Сергеевич – священник, настоятель Храма святой Блаженной Ксении Петербургской в посёлке Приладожский. В семье воспитывается семеро детей.

Еще 14 многодетных семей получили городские награды - знак и почетное звание Санкт‑Петербурга «За заслуги в воспитании детей». В числе награжденных – семья председателя Жилищного комитета Олега Зотова Вместе с супругой он воспитывает пятерых детей.

Губернатор подчеркнул, что поддерживать семьи всегда было обязанностью государства. В 2023 году «детский» бюджет в Петербурге составил 40 миллиардов рублей.

«Необходимо не только материально поддержать многодетные семьи. Не только создать условия для образования и воспитания детей. Важно общественное признание значимости вашего родительского труда. Спасибо вам за великий труд. Желаю всем здоровья, сил, оптимизма. Мира и тепла вашим домам. Счастья и успешного пути вашим детям!», - обратился к семьям глава города.

В Петербурге проживает 50998 многодетных семей, в которых воспитываются 164508 несовершеннолетних детей.

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Почетное звание «За заслуги в воспитании детей» и премия Санкт‑Петербурга ежегодно присваивается 14 лучшим многодетным семьям, прожившим в Санкт‑Петербурге не менее 5 лет, и достойно воспитывающим (воспитавшим) рожденных или усыновленных детей, в том числе:

почетное звание I степени присваивается одной семье Санкт‑Петербурга за достойное воспитание 7 и более детей и присуждается премия в размере 100 тысяч рублей;

почетное звание II степени присваивается трем семьям за достойное воспитание 5 или 6 детей и присуждается премия в размере 50 тысяч рублей;

почетное звание III степени присваивается десяти семьям за достойное воспитание 4 детей и присуждается премия в размере 25 тысяч рублей.

За 2012-2023 годы почетное звание Санкт‑Петербурга «За заслуги в воспитании детей» присвоено 168 многодетным семьям.

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Социальным кодексом Санкт‑Петербурга предусмотрен комплекс мер социальной поддержки для многодетных семей, в том числе:

- единовременные и ежемесячные пособия;

- компенсационные выплаты;

- оплата за счёт средств бюджета Санкт‑Петербурга коммунальных услуг;

- прием в первоочередном порядке детей из многодетных семей в государственные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- бесплатное предоставление семьям, имеющим в своем составе семь и более несовершеннолетних детей, пассажирского микроавтобуса;

- проезд на пассажирском транспорте общего пользования за счет средств бюджета Санкт‑Петербурга;

- льготное питание детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных учреждениях.