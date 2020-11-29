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Питерец.ру » Экономика » Ленобласть — надежная опора для матерей

Ленобласть — надежная опора для матерей

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
В регионе на поддержку семей в 2020 году выделено 3,8 млрд рублей, а в 2021 году планируется направить более 4 млрд рублей.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в регионе увеличено единовременное пособие при рождении первого ребенка до 33 тысячи рублей, второго ребенка — до 44 тысяч рублей и на третьего — до 55 тысяч рублей.

Жительницы Ленинградской области, родившие первого ребенка, получают ежемесячные федеральную и региональную выплаты. Первая составляет 10 000 рублей, вторая — 5 000 рублей. На третьего ребенка ежемесячная региональная выплата составляет 10 642 рубля.

В регионе действует успешная практика — предоставление компенсации семьям, в которых ребенок не может получить место в детском саду. В таких случаях семьям выплачивается пособие в размере 9 500 рублей ежемесячно. На сегодня эта выплата в Ленинградской области начисляется на 2993 детей.

Также 24 547 семей в Ленинградской области получают ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно в размере 5 189,5 рублей.

В Ленинградской области в общей сложности проживает 51 137 многодетных семей, причем в Гатчинском районе и Сосновом Бору есть семьи, в которых воспитывается по 12 детей.

Региональный материнский капитал получают женщины, родившие третьего и последующего ребенка — в этом году он был начислен 1 388 мамам. Размер единовременной выплаты — 126 936 рублей, потратить средства можно на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинские услуги, лечение и реабилитацию ребенка-инвалида, приобретение транспортного средства, а также сельхозтехники и животных.

С 2007 года многодетные мамы награждаются знаком отличия Ленинградской области «Слава Матери». Награду получают женщины, воспитывающие пятерых и более детей и постоянно проживающие в регионе. В этом году награду получат 16 многодетных матерей, всего же знаком отличия отмечены уже 378 мам.

Источник: Администрация Ленобласти
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