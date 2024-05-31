ента новостей

10:24
Мошенники ищут новые пути
09:58
Автомобилистов обяжут переобуваться
01:49
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок
19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
14:38
Закрытие трамвайного движения по мосту Александра Невского
14:36
В Петербурге поймали студентов, напавших на прохожего на улице Десантников
14:27
В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Автомобилистов обяжут переобуваться

Автомобилистов обяжут переобуваться

0
3
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
piter-news.net
Автомобилистам запретят зимнюю резину во время летнего периода

«Питерец.ру» сообщает, что в стране запретят автомобилистам использовать зимнюю шипованную резину летом. Это касается машин массой до 3,5 тонн. Этот запрет должен вступить в силу 1 июня текущего года и распространится на все летние месяцы.

Водители, которые оставят зимние шины, грозит штраф в размере 500 руб. Однако эта сумма может быть снижена при оплате через портал Госуслуг. При этом «санкции» не коснутся водителей, ездящих летом на зимних «липучках».

Введенная мера обусловлена стремлением повысить безопасность дорожного движения. Зимняя резина не рассчитана на жаркую погоду и может разрушиться от высоких температур. Если это произойдет на скорости, то последствия могут оказаться катастрофическими.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-11-2022, 10:58
Выбор автомобильных шин
18-04-2022, 12:10
Пора менять резину
4-11-2013, 12:27
Автоинструктор расскажет, когда переобувать машину
14-11-2022, 19:55
Новые автомобильные шины или бу – что выбрать
29-08-2015, 20:03
Зимняя резина – какая лучше?
22-07-2020, 10:25
Как выбрать шины и на что обратить внимание

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
239
29-05-2024, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
139
29-05-2024, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
0
153
29-05-2024, 12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Наверх