Автомобилистов обяжут переобуваться

«Питерец.ру» сообщает, что в стране запретят автомобилистам использовать зимнюю шипованную резину летом. Это касается машин массой до 3,5 тонн. Этот запрет должен вступить в силу 1 июня текущего года и распространится на все летние месяцы.

Водители, которые оставят зимние шины, грозит штраф в размере 500 руб. Однако эта сумма может быть снижена при оплате через портал Госуслуг. При этом «санкции» не коснутся водителей, ездящих летом на зимних «липучках».

Введенная мера обусловлена стремлением повысить безопасность дорожного движения. Зимняя резина не рассчитана на жаркую погоду и может разрушиться от высоких температур. Если это произойдет на скорости, то последствия могут оказаться катастрофическими.