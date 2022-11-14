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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Седаны и внедорожники » Новые автомобильные шины или бу – что выбрать

Новые автомобильные шины или бу – что выбрать

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
PxHere
Автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда нужно менять шины. Это далеко не дешевое удовольствие

Автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда нужно менять шины. Это далеко не дешевое удовольствие. Потому здесь нередко возникает дилемма: какие покрышки выбрать – новые или бу?  

Покупка новых шин выглядит предпочтительным вариантом. Однако он подходит тем, кто легко справляется с такими тратами. Чтобы минимизировать расходы, многие автомобилисты предпочитают купить шины бу.

Выгода подержанных шин

Большинство водителей склоняется к приобретению подержанных шин. В этом случае вы покупаете покрышки по сниженной стоимости. Сделка будет удачной, если грамотно подойти к выбору.

Приобретая шины бу, обратите внимание на следующие нюансы:

  • уровень износа;
  • возраст покрышек;
  • уверенность в продавце.

Износ протектора

Обратите внимание, насколько изношенной является резина. Особую важность имеет величина протектора. Для зимних шин  его глубина не должны быть менее 4 мм. Иначе вы не сможете контролировать машину на снежном или ледяном покрытии.

Для летней резины этот параметр должен быть не менее 3 мм. Важно, чтобы проектор мог отводить воду. Это позволит безопасно ездить в дождливую погоду. При покупке шин лучше пригласить с собой профессионала, который хорошо разбирается в этом вопросе. Он поможет вам грамотно подобрать летную и зимнюю резину.

Возраст

Внешний вид шин может быть приемлемым. Однако нельзя упускать из внимания возраст покрышек. Шины старше 5-6 лет начинают терять свойства резиновой смеси. Однако многое здесь зависит от условий использования.

Шины одного возраста могут проехать разное количество километров. Это сказывается на состоянии покрышек. Поэтому следует принимать во внимание не только возраст, но также эксплуатационную нагрузку. 

Надежность

Уверены ли вы в надежности продавца, который предлагает вам шины? В случае с покрышками бу этот момент имеет большое значение. Например, вы можете купить их у человека, которого хорошо знаете, или воспользоваться услугами магазина, торгующего таким товаром.

Перед совершением покупки необходимо взвесить все за и против. Иметь дело с сомнительными продавцами не стоит. Иначе возникает риск, что ваши деньги окажутся выброшенными на ветер.

Экономия

Покупая хорошие шины бу, вы сэкономите немало денег. Если покрышки оказываются в отличном состоянии, они избавят от необходимости тратить большие средства на новую резину. Такой вариант подходит многим владельцам авто. Главное, чтобы вы грамотно подошли к вопросу выбора.

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