ента новостей

12:48
Видеоарт-интервенция в рамках выставки «Взгляд потомков»
12:32
Выставка «МетаПетербург»
12:10
Пора менять резину
12:09
В Петербурге водитель иномарки совершил наезд на 7-летнего мальчика
12:06
Полицейские в Мурино с поличным задержали фальшивомонетчика
11:59
В Ленобласти на пожаре обнаружены обгоревшие тела двоих мужчин
11:19
Американцев не поддерживают
09:49
У берегов Туниса затануло судно, перевозившее до 1000 тонн топлива
09:43
Ночных автобусов не будут
09:34
В Петербурге полицейская собака нашла убийцу девушки
11:42
Уголовного дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд
09:06
Петербург благоустраивают
08:38
Космический проект для инвалидов
07:56
Подержанные смартфоны стали популярны
16:21
Киностудия «Ленфильм» примет участие в выставке «Олдтаймер-Галерея»
15:04
В Петербурге задержали афериста, похитившего у пенсионерки миллион рублей
14:24
Городской молодёжный день донора стартует в понедельник
10:55
Дистанционное пополнение "Подорожника" будет временно недоступно
10:35
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки почти 3 миллиона рублей
09:59
В Ленобласти после пожара обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины
09:38
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения
09:31
Арендные ставки могут снизиться
09:11
В Петербурге возбуждено первое уголовное дело за торговлю «веселящим» газом
08:34
Где хотят открывать бизнес
08:01
«Магнит» стал доставлять продукты
01:07
Проиграв дважды подряд, СКА не смог выйти в финал Кубка Гагарина
16:20
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 5 миллионов рублей
16:05
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
15:33
В январе-марте Россельхознадзор проконтролировали ввоз 7,5 тыс. партий пищевой продукции и кормов, а также 250 партий живых животных
15:28
В Петербурге задержали аферистку, обманувшую пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Пора менять резину

Пора менять резину

0
38
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
Водителей призвали «переобуваться» в летнюю резину

«Питерец.ру» сообщает, что главный синоптик города Александр Колесов призвал автовладельцев менять резину. По его заверению, кардинальной смены погоды не ожидается. Так что настало время снимать шипованные покрышки. Сделать это можно было еще неделю назад.

Тема смены резины касается тех, кто ездит по городу и на трассах. Однако если вы собрались выехать за пределы региона, в некоторых местах придется использовать зимние колеса. Поэтому здесь нужно учитывать географию ваших поездок.

Напоминаем, что в Петербурге держится теплая погода. При этом теплее становится к каждым днем. По действующим прогнозам, к пасхальным выходным дневная температура поднимется до +16 градусов. Так что сейчас самое время «переобуваться» в летнюю резину.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-01-2015, 00:04
Когда своевременно переобуть автомобиль?
8-11-2021, 09:33
Автомобильные шины опять подорожали
4-11-2013, 12:27
Автоинструктор расскажет, когда переобувать машину
14-02-2017, 09:16
Температурные качели
4-06-2016, 00:03
Выбор шин в интернет-магазине: определите важные параметры!
13-05-2017, 07:31
Весна будет?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
58
Сегодня, 12:09
В Петербурге водитель иномарки совершил наезд на 7-летнего мальчика
0
168
Вчера, 11:42
Уголовного дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд
0
127
14-04-2022, 16:05
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
779
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
Наверх