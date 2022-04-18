Пора менять резину

«Питерец.ру» сообщает, что главный синоптик города Александр Колесов призвал автовладельцев менять резину. По его заверению, кардинальной смены погоды не ожидается. Так что настало время снимать шипованные покрышки. Сделать это можно было еще неделю назад.

Тема смены резины касается тех, кто ездит по городу и на трассах. Однако если вы собрались выехать за пределы региона, в некоторых местах придется использовать зимние колеса. Поэтому здесь нужно учитывать географию ваших поездок.

Напоминаем, что в Петербурге держится теплая погода. При этом теплее становится к каждым днем. По действующим прогнозам, к пасхальным выходным дневная температура поднимется до +16 градусов. Так что сейчас самое время «переобуваться» в летнюю резину.