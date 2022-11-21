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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Выбор автомобильных шин

Выбор автомобильных шин

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PxHere
Выбрать резину нужно такую, чтобы необходимость ремонта не вставала ребром как можно дольше

Выбрать резину нужно такую, чтобы необходимость ремонта не вставала ребром как можно дольше. И первой характеристикой верного выбора шин будет размер. При установке или ремонте шин большего размера показания спидометра не будут соответствовать реальной скорости, что, естественно, создает аварийную ситуацию. Чтобы не попасть в ДТП, рекомендуется покупать только качественные шины. Что касается стоимости, то на шины цены в Екатеринбурге небольшие и вполне доступные, которые сможет позволить себе каждый автовладелец.

Типы протекторов шин

При выборе и покупке шин особое внимание нужно уделить протектору. Рисунок на протекторах бывает трех типов:

  • направленный (создает минимум шума);
  • ненаправленный;
  • ассиметричный (максимальное сцепление с дорожной поверхностью).

Все виды пригодны для использования, разница лишь в том, что вам необходимо в данный период времени и года. Немаловажную роль играет глубина протектора: чем он глубже, тем устойчивее будет держаться автомобиль на мокрой или скользкой дороге, а некоторые производители даже делают пометки на протекторах, созданных для езды на мокрой дороге. Боковая часть шин всегда должна быть дополнительно усилена, иначе не будет создан достаточный уровень жесткости при езде. 

Выбираем зимние шины

Зимние шины — тема отдельная и обширная. Первым делом стоит понять, по каким же дорогам в большинстве случаев вам предстоит путь, укатанная ли это дорога или же гололед и снежные заносы? В первом случае сгодится нешипованная зимняя резина, во втором никак не обойтись без шипованной. Одно правило во всех случаях остается одинаковым: ни в коем случае нельзя устанавливать разную резину на автомобиль, все шины должны быть либо шипованными, либо нет.

Все больше на слуху у автомобилистов Европейская зимняя скоростная резина. Уже давно в Европе стали выпускать и активно использовать зимнюю резину с повышенными скоростными параметрами. За счет особой технологии и рисунка протектора (глубина которого примерно 6-7 мм) достигается лучшие показатели сцепления для скоростной езды по автострадам. Эта резина довольно легко справляется со «скольжением по воде», так что, если на большой скорости налетите на воду, машина должна с этим справиться.

Проблемы могут возникнуть при езде по заснеженному городу, в том числе на парковке (если установлена автоматическая коробка, то проблема припарковаться удвоиться). Трасса тоже должна быть хорошего качества, не должно быть корочек льда, заснеженности, все это может привести к плачевным последствиям. Используя скоростные покрышки при нормальном дорожном покрытии, они отлично справятся с заносами, будут «держать дорогу», а шум от них в салоне практически не слышен.

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