В Петербурге наградили многодетных родителей

Семнадцать петербургских супружеских пар удостоились в этом году наград за воспитание детей. Чествование состоялось сегодня в Смольном в преддверии Международного дня семьи, который учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается 15 мая. Кроме того, напомнил губернатор Александр Беглов, этот год в России по Указу Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи.

«В Петербурге мы уже много лет чествуем семьи, внесшие вклад в возрождение российской традиции крепкой и большой семьи. Сегодня в городе более 55 тысяч многодетных семей - на 2 тысячи больше, чем год назад. Каждый пятый петербургский ребенок воспитывается именно в такой семье», - отметил глава города, вручая награды.

Ордена «Родительская слова» удостоены 3 петербургские семьи, среди которых -династия Шатровых. Губернатор обратил внимание, что этот орден в Северной столице впервые вручили в 2009 году. Тогда его получили супруги Шатровы. А сегодня, спустя 15 лет, этой же награды удостоен их сын Сергей Шатров. В его семье 11 детей и 9 внуков. Его мама и мама его супруги Ольги Ивановны удостоены звания «Мать-героиня», которое является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей.

Почетное звание «За заслуги в воспитании детей» присвоено 14 петербургским семьям. Среди них - активные общественники, которые оказывают поддержку участникам СВО и их семьям.

«Это награды за ваш великий труд в воспитании подрастающего поколения. От наших наследников зависит, как будет дальше развиваться Россия. Всё в их руках. То воспитание, которое сегодня закладывается в семье, является фундаментом развития нашей Родины. А мы со стороны правительства Санкт‑Петербурга, Российской Федерации сделаем все возможное, чтобы было как можно больше многодетных семей», - обратился к награжденным Александр Беглов.

В Петербурге 55620 многодетных семей, в которых воспитывается 180291 ребенок. Город реализует широкий комплекс мер поддержки, многие из которых закреплены в Социальном кодексе Петербурга. Среди них - единовременные и ежемесячные выплаты, связанные с рождением и воспитанием ребенка от рождения до 18 лет. При этом на детей из неполных семей они назначаются в увеличенном размере.

При рождении первого ребенка предоставляется единовременная компенсационная выплата для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского питания. В 2024 ее размер составляет 41078 рублей. При рождении второго ребенка он увеличивается до 54774 рублей, при рождении третьего и последующих детей – до 68464 рублей.

Для стимулирования рождаемости правительство Петербурга приняло решение о введении с 1 августа 2024 года новой дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих новорожденного ребенка, в виде подарочного комплекта предметов первой необходимости. Губернатор подписал городской закон, вносящий соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт‑Петербурга.

Петербурженки, родившие первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет включительно, имеют право на единовременную компенсационную выплату. Ее размер в 2024 году составляет 68831 рубль.

Когда в семье рождаются сразу двое детей, кроме двойной радости удваиваются и хлопоты, вдвое возрастает нагрузка на родителей. Поэтому с 2020 года для семей, воспитывающих двух и более детей, родившихся одновременно, предоставляется услуга «социальная няня». В нее входят: обеспечение кратковременного присмотра за детьми, помощь в кормлении, смене подгузников. Такая помощь предоставляется бесплатно гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Няни - сотрудники районных центров помощи семье и детям - обязательно проходят курсы повышения квалификации по присмотру за детьми младенческого возраста.

Росту количества многодетных семей в Петербурге в значительной степени способствовала реализация программ регионального материнского капитала и земельного капитала, позволяющих направить средства на улучшение жилищных условий, приобретение садового участка и строительство садового или жилого дома, образование, медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, оздоровительный отдых детей, приобретение пассажирского автотранспортного средства, товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер материнского и земельного капиталов ежегодно индексируются и в 2024 году составляют: материнский капитал - 203837,52 рублей, земельный капитал - 451634,58 рублей.

Помимо этого многодетным семьям предоставляются такие меры социальной поддержки, как: досрочное назначение женщинам страховой пенсии, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок, обеспечение детей, обучающихся в образовательных организациях, бесплатным питанием и проездом, прием в первоочередном порядке в организации дошкольного образования, предоставление льгот по оплате коммунальных услуг - в Петербурге такая льгота в зависимости от состава семьи может достигать 50%,

Кроме того, семьям, в которых воспитывается 7 и более детей, город выделяет бесплатно пассажирский микроавтобус.