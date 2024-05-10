Число трудовых мигрантов снизилось

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице снизился поток трудовых мигрантов из Средней Азии. Речь идет о таджиках и узбеках, желающих устроиться в СПб на работу. В прошлом месяце поток трудовых мигрантов-таджиков упал на 60%, узбеков – на 40%.

По словам экспертов, нехватка персонала характерна почти для всех сфер, где задействованы мигранты. Это обусловлено оттоком таких работников, который начался уже в марте, а также с недостаточным количеством соискателей среди россиян.

Наибольшая нехватка работников из стран Средней Азии наблюдается в торговле, а также в строительных и промышленных предприятиях. При этом таджики и узбеки в основном хотят устроиться курьерами, кассирами, продавцами-консультантами и сотрудниками склада.