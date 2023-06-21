Скопление трудовых мигрантов на детских площадках недопустимо – депутат Грудин

Муниципальный депутат Федор Грудин призвал чиновников Смольного во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратить внимание на проблему агрессивных толп трудовых мигрантов на детских площадках и разобраться в ситуации на примере других регионов.

Ранее СМИ сообщили о нескольких случаях скопления толп мигрантов на детских и спортивных площадках. По информации жителей города на Неве, выходцы из Средней Азии собираются вместе, пьют алкоголь и зачастую выгоняют детей со спортивных объектов. При этом участковые и компетентные органы не торопятся решать ситуацию.

На проблему обратил внимание и Федор Грудин. Он отметил, что трудовые мигранты необходимы городу из-за нехватки рабочей силы, однако скопление толп взрослых и пьяных людей на детских площадках о считает недопустимым.

«Когда мы говорим о мигрантах, мы забываем, что это трудовые мигранты. Как утверждают люди в министерстве строительства, нам нужны люди, которые будут работать на стройках, потому что у нас якобы не хватает рабочих. Но они мало того, что не работают, так еще и, получается, в рабочее время выгоняют детей с детской площадки, это недопустимо. Люди занимаются не тем, для чего их пригласили», - подчеркнул депутат.

Он также призвал чиновников Смольного обратить внимание на то, как проблему решили в других регионах, напомнив, что «нового ничего выдумывать не надо».

Ранее Telegram-канал Readovka опубликовал кадры со школьного стадиона, на котором собралось больше 50 мигрантов. По мнению очевидца, подобные посиделки происходят регулярно и неизменно сопровождаются распитием крепких спиртных напитков.