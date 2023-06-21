ента новостей

13:38
В Петербурге депутаты присоединились к акции «Белый цветок»
13:31
В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»
13:29
В Ленобласти бетонная дорога доведет до Рощино
13:27
Скопление трудовых мигрантов на детских площадках недопустимо – депутат Грудин
12:34
Ведущим туроператорам Петербурга показали Музей военно-морской славы в кластере «Остров фортов» до его открытия
12:32
Старт восьмого сезона культурно-просветительского проекта «Открытый город»
11:22
В Сланцах пенсионерка пустила в квартиру торговку медом и лишилась кошелька
11:12
В Подпорожье задержали двоих 19-летних жителей Новосибирска, обманывавших пенсионерок
11:05
В Петербурге задаржали 47-летнюю женщину, обманувшую пенсионерку
10:59
В Петербурге ссора покупателей в магазине закончилась поножовщиной
09:28
В Ленобласти пенсионер разбился на мопеде
08:27
80 тысяч свечей зажгут на Дворцовой площади в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
00:50
Пианист из Санкт-Петербурга Илья Папоян выступил в Москве на XVII международном конкурсе им. П. И. Чайковского вслед за москвичом Станиславом Корчагиным
22:42
Обзор переходов Единой Лиги ВТБ на фоне возвращения Милутинова в «Олимпиакос»
19:07
Заброшенный паркинг угрожает безопасности: жители обращаются к Народному фронту в поисках защиты
17:36
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова сравнила Игры дружбы и Олимпийские игры, на которые могут пригласить «команду беженцев»
16:07
Движение транспорта в Петербурге в период Международного военно-морского салона
16:03
В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте для ветеранов ВОВ будет бесплатным
16:01
Сопрано Мариинского театра Екатерина Савинкова выступит сегодня в Зале Мусоргского (Мариинский – 2) в 1-м туре конкурса Чайковского
15:56
Рабочая группа обсудила вопросы самовольной установки торговых точек на придомовых участках
15:54
В Выборге Мультицентр объявил набор на переподготовку участников СВО
15:51
Школьники Ленобласти отправляются по «Книжному пути»
15:29
На развязке КАД с Рябовским шоссе полностью перекроют съезд
15:17
Противники «реновации» устроили протест на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ в ЗакСе
13:12
График работы общественного транспорта Петербурга в период праздника "Алые паруса"
13:09
В Петербурге возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбу княгини Дашковой
12:18
День открытой крыши на ROOF PLACE
12:15
Большой летний фестиваль Маркет у Моря в Севкабеле
11:53
В Волхове задержали домушника, который вынес из квартиры ноутбук и награды Великой Отечественной
11:47
В Тихвине задержали подозреваемого в краже с банковской карты пенсионера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Скопление трудовых мигрантов на детских площадках недопустимо – депутат Грудин

Скопление трудовых мигрантов на детских площадках недопустимо – депутат Грудин

0
34
Опубликовал: Андрей Якунин
0
Фото:
Telegram
Скопление трудовых мигрантов на детских площадках недопустимо – депутат Грудин

Муниципальный депутат Федор Грудин призвал чиновников Смольного во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратить внимание на проблему агрессивных толп трудовых мигрантов на детских площадках и разобраться в ситуации на примере других регионов.

Ранее СМИ сообщили о нескольких случаях скопления толп мигрантов на детских и спортивных площадках. По информации жителей города на Неве, выходцы из Средней Азии собираются вместе, пьют алкоголь и зачастую выгоняют детей со спортивных объектов. При этом участковые и компетентные органы не торопятся решать ситуацию.

На проблему обратил внимание и Федор Грудин. Он отметил, что трудовые мигранты необходимы городу из-за нехватки рабочей силы, однако скопление толп взрослых и пьяных людей на детских площадках о считает недопустимым.

«Когда мы говорим о мигрантах, мы забываем, что это трудовые мигранты. Как утверждают люди в министерстве строительства, нам нужны люди, которые будут работать на стройках, потому что у нас якобы не хватает рабочих. Но они мало того, что не работают, так еще и, получается, в рабочее время выгоняют детей с детской площадки, это недопустимо. Люди занимаются не тем, для чего их пригласили», - подчеркнул депутат.

Он также призвал чиновников Смольного обратить внимание на то, как проблему решили в других регионах, напомнив, что «нового ничего выдумывать не надо».

Ранее Telegram-канал Readovka опубликовал кадры со школьного стадиона, на котором собралось больше 50 мигрантов. По мнению очевидца, подобные посиделки происходят регулярно и неизменно сопровождаются распитием крепких спиртных напитков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-08-2022, 09:19
Куда едут трудовые мигранты
18-02-2014, 07:43
Обида трудовых мигрантов
23-09-2022, 16:39
Петербуржцы напомнили Комблагу о ставших кошачьими туалетами песочницах на детских площадках
15-12-2019, 23:33
Уличные спортивные площадки
11-09-2022, 11:26
Фестиваль для иностранных граждан «Под крылом Петербурга»
14-04-2023, 11:20
Вновь обманет? Беглов пообещал отремонтировать 900 детских площадок за 20 дней

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 09:28
В Ленобласти пенсионер разбился на мопеде
0
127
Вчера, 11:26
Во Фрунзенском районе иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
0
135
Вчера, 11:18
В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе
0
104
Вчера, 10:36
В Сосновом Бору подросток на питбайке въехал в дерево
Наверх