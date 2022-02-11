Чем займутся в петербургском отделении МИД?

Трудовая миграция – один из важнейших вопросов, который намерены решать в петербургском представительстве МИД. Необходимо вводить новый формат взаимодействия с гражданами из СНГ.

Представитель МИД Владимир Запевалов отметил, что такая схема сейчас разрабатывается. Это делается благодаря совместным усилиям экспертов и бизнесменов. Предполагается, что иностранных работников обучат русскому и необходимой профессии еще на их родине. Потом по прибытии в Петербург таких мигрантов будут сопровождать.

По словам Запевалова, мигранты должны приезжать в Северную столицу РФ для выполнения конкретной работы. Эти люди должны изначально обладать необходимыми навыками. Далее в Петербурге мигрантов станут сопровождать начиная с самолета.

«Питерец.ру» считает, что новая схема выглядит привлекательной в теории. Остается посмотреть, как это будет работать в реальности. У нас, к сожалению, с этим нередко возникают проблемы. Теория с практикой не всегда оказываются несовместимы.