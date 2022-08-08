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Питерец.ру » Общество » Куда едут трудовые мигранты

Куда едут трудовые мигранты

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какие регионы наиболее популярны среди трудовых мигрантов?

Иностранцы активно едут в Россию на заработки. Особенно это касается представителей СНГ, которые получают в РФ более выгодные условия, нежели на родине. Эти трудовые мигранты охотно отправляются в различные регионы нашей страны.

«Питерец.ру» отмечает, что наибольшей популярностью здесь пользуются Москва и Московская область. Во 2 квартале 2022 году туда приехало 1,24 млн иностранных работников, что составляет 40% от всего потока. Далее идут Северная столица и Ленобласть, куда в этот же период отправилось 396 тыс. человек. Это 12,4% трудовых мигрантов.

Всего же на заработки в Россию за указанный период приехало более 3,1 млн иностранцев. Данный показатель стал рекордным за последние 6 лет. Люди хотят воспользоваться предоставляющимися возможностями.

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