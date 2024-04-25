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Питерец.ру » Общество » Закрытие трамвайного движения на пр. Обуховской Обороны у дома №151

Закрытие трамвайного движения на пр. Обуховской Обороны у дома №151

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Опубликовал: Вадик Котов
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В связи с производством работ по реконструкции контактной сет закрывается трамвайное движение по пр. Обуховской Обороны у дома №151.

В связи с производством работ по реконструкции контактной сети с 22:00 26 апреля до 04:00 27 апреля закрывается трамвайное движение по пр. Обуховской Обороны у дома №151.

Трамваи следуют:

№7: от к/ст "пр.Солидарности" по действующей трассе до пр.Обуховской Обороны, далее по пр.Обуховской Обороны до к/ст "Обуховский завод";

№24: от к/ст "Малая Охта" по Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр.Обуховской Обороны до к/ст "Завод Ломоносова".

Источник: Горэлектротранс
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