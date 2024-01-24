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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Обуховской обороны произошло смертельное ДТП на трамвайных путях

На проспекте Обуховской обороны произошло смертельное ДТП на трамвайных путях

0
18
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
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Проводится проверка по факту смертельной аварии на трамвайных путях проспекта Обуховской обороны

По предварительным данным, накануне вечером, 23 января 2024 года около 19 часов 40 минут возле дома 3 по проспекту Обуховской обороны 61-летний водитель автомобиля «Хендай Тусан», двигаясь по попутным трамвайным путям, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину, на вид 60-65 лет.
От удара пешехода отбросило на встречные трамвайные пути, где он попал под колеса приближающегося трамвая, которым управлял 45-летний вагоновожатый.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.
Сотрудники дорожной полиции устанавливаются все детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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