На проспекте Обуховской обороны произошло смертельное ДТП на трамвайных путях

По предварительным данным, накануне вечером, 23 января 2024 года около 19 часов 40 минут возле дома 3 по проспекту Обуховской обороны 61-летний водитель автомобиля «Хендай Тусан», двигаясь по попутным трамвайным путям, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину, на вид 60-65 лет.

От удара пешехода отбросило на встречные трамвайные пути, где он попал под колеса приближающегося трамвая, которым управлял 45-летний вагоновожатый.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

Сотрудники дорожной полиции устанавливаются все детали произошедшего.