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На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 57 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд № 2.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части в период с 27 по 29 мая будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с проспекта Обуховской Обороны и Рабфаковской улицы на внешнее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост). На данном съезде всего две полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)

«Дополнительно для укладки асфальтобетона в ночь с 28 на 29 мая в период времени с 20:00 – 7:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду № 2. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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