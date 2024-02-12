Единороссы организовали в Петербурге мастер-классы по плетению маскировочных сетей

Петербург активно поддерживает воинские подразделения, находящиеся на передовой, поставляя им специальные маскировочные сети. Эти сети играют важную роль в скрытии военной техники, бойцов, вооружения, инженерных сооружений, обеспечивая их безопасность и повышая эффективность боевых действий.

Сторонники партии "Единая Россия" в Петроградском районе совместно с Северо-Западным патриотическим центром "Авангард" провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. К мероприятию присоединились юнкоры и юнармейцы молодёжно-подросткового центра "Мир". Участники мастер-класса с энтузиазмом учились технике плетения сетей, понимая, что их труд напрямую помогает защитникам Отечества.

Координатор волонтерской деятельности юнармейского отряда Алиса Мышалова подчеркнула важность поддержки военнослужащих и призвала всех внести свой вклад в общее дело. Председатель совета сторонников Петроградского отделения "Единой России" Полина Грудинина отметила необходимость сплочения и единения в этот непростой период, подчеркнув, что маскировочные сети - это простой, но крайне важный расходный продукт, который помогает сохранить жизни бойцов.

В муниципальном округе 65 Приморского района депутаты и сторонники "Единой России" организовали постоянные мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей. Жители муниципального округа с энтузиазмом принимают участие в этих занятиях, понимая важность своей помощи для военнослужащих. Занятия проходят каждую неделю, предоставляя возможность всем желающим внести свой вклад в поддержку защитников Отечества. Помимо плетения сетей, петербуржцы также активно занимаются вязанием носков, сбором продуктов питания, лекарственных средств и других необходимых вещей для отправки в зону специальной военной операции. К этой инициативе присоединился и замглавы муниципального округа, депутат-единоросс Андрей Анисин. Он отметил, что объединенные усилия горожан являются ярким примером сплоченности и патриотизма.

Таким образом, жители Петербурга вносят свой вклад в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, изготавливая маскировочные сети, блиндажные свечи, вяжут носки и собирают необходимые вещи. Эта помощь является выражением заботы и поддержки защитников Отечества и играет важную роль в обеспечении их безопасности и повышения боеспособности.