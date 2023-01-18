Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных

На базе детской библиотеки № 6 имени В.Г.Короленко во Фрунзенском районе Петербурга 17 января состоялся творческий мастер-класс по созданию поделок, открыток и оригами. Наставниками для детей выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России». Они приурочили мастер-класс ко Дню детских изобретений и акции «Zащитникам Отечества», которую проводит «Единая Россия».

Юные петербуржцы освоили базовые элементы японского искусства складывания фигурок из бумаги – оригами, своими руками изготовили бумажных солдатиков, на которые затем вписали слова благодарности и добрые пожелания российским бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Вместе со школьниками мы изготовили более десятка открыток в технике оригами для мобилизованных и поговорили о необходимости поддерживать наших бойцов. Дети очень заинтересованы в освоении новой техники декоративного искусства, с интересом создавали поделки и с радостью писали теплые слова защитникам Родины», – рассказал и.о руководителя аппарата Фрунзенского районного отделения «Молодой Гвардии» Никита Кулаков.

Он отметил, что все поделки будут переданы очередному десанту добровольцев «Молодой Гвардии» и вместе с ним отправятся на территории новых субъектов страны, где петербургскую почту передадут военнослужащим. В настоящее время на территории Донецкой народной республики находятся девять волонтеров МГЕР из Северной столицы.

Напомним, «Единая Россия» в марте 2022 года дала старт акции «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие могут направить письма российским военным, задействованным в спецоперации. Неравнодушные петербуржцы передали уже более 3,7 тысяч писем и открыток военнослужащим - участникам СВО. Такую почту можно принести непосредственно в региональное отделение партии на Конногвардейский бульвар, д.4, а также отправить обычной почтой на этот адрес или электронной - [email protected] на адрес общественной приемной «Единой России».