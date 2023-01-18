ента новостей

15:16
Ленобласть чтит память героев, прорвавших блокаду Ленинграда
15:06
Всероссийская встреча блогеров пройдет в Петербурге
14:58
В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта
14:51
Петербургский самбист – герой фильма «Ген самбиста» доказал своё лидерство на Межрегиональном Рождественском турнире
14:49
Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных
14:48
В Ленобласти рецидивист надругался над 6-летним мальчиком
14:45
В Ленобласти мужчину осудят за нападение на 77-летнего пенсионера
14:44
Захоронение бездомных и безродных людей стало для «похоронной мафии» в Петербурге источником дохода
13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
13:14
Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке
13:07
В Петербурге вор-рецидивист ограбил сетевой магазин
13:02
В Пушкине задержали подозреваемого в грабеже
12:52
В Петербурге мигранта похитили, ограбили и изнасиловали
12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
12:36
В центре Петербурга вор-рецидивист украл у женщины из кармана пальто телефон
12:31
В Луге мошенники выманили у пенсионерки 3,6 миллиона рублей
12:11
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню
10:19
В Выборге иномарка врезалась в столб, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
10:11
Ленобласть встречает 80-летие прорыва блокады Ленинграда
09:24
Кержаков-младший боится аттракционов
09:19
Активно борются с раком
09:16
Заболеваемость снова растет
00:13
В центре Петербурга мужчина на иномарке сбил пешеходов на переходе и скрылся
19:11
«Это будет жарко, ярко и незабываемо»: VAVAN выступит на СтудФесте в Петербурге
18:47
Более 500 петербургских школьников зажгли поминальные свечи на Пискаревском мемориале в канун 80-летия прорыва блокады
16:44
Сорока шестилетняя петербурженка поборется за звание самой красивой бабушки Вселенной
16:40
В Ленобласти выступит ансамбль песни и танца «Донбасс»
15:04
В Петербурге мужчина вел скрытую съемку в душе для мальчиков
14:35
Места размещения крещенский купелей в Петербурге
14:32
200 остановок транспорта Петербурга в 2023 году оснастят видеокамерами по программе «Безопасный город»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных

Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Мероприятие прошло в рамках акции «Единой России» «Zащитникам Отечества» и было приурочено ко Дню детских изобретений

На базе детской библиотеки № 6 имени В.Г.Короленко во Фрунзенском районе Петербурга 17 января состоялся творческий мастер-класс по созданию поделок, открыток и оригами. Наставниками для детей выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России». Они приурочили мастер-класс ко Дню детских изобретений и акции «Zащитникам Отечества», которую проводит «Единая Россия».

Юные петербуржцы освоили базовые элементы японского искусства складывания фигурок из бумаги – оригами, своими руками изготовили бумажных солдатиков, на которые затем вписали слова благодарности и добрые пожелания российским бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. 

«Вместе со школьниками мы изготовили более десятка открыток в технике оригами для мобилизованных и поговорили о необходимости поддерживать наших бойцов. Дети очень заинтересованы в освоении новой техники декоративного искусства, с интересом создавали поделки и с радостью писали теплые слова защитникам Родины», – рассказал и.о руководителя аппарата Фрунзенского районного отделения «Молодой Гвардии» Никита Кулаков. 

Он отметил, что все поделки будут переданы очередному десанту добровольцев «Молодой Гвардии» и вместе с ним отправятся на территории новых субъектов страны, где петербургскую почту передадут военнослужащим. В настоящее время на территории Донецкой народной республики находятся девять волонтеров МГЕР из Северной столицы. 

Напомним, «Единая Россия» в марте 2022 года дала старт акции «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие могут направить письма российским военным, задействованным в спецоперации. Неравнодушные петербуржцы передали уже более 3,7 тысяч писем и открыток военнослужащим - участникам СВО. Такую почту можно принести непосредственно в региональное отделение партии на Конногвардейский бульвар, д.4, а также отправить обычной почтой на этот адрес или электронной - [email protected] на адрес общественной приемной «Единой России».

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-01-2023, 12:48
Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО
16-02-2015, 08:08
Японское искусство в одной из детских библиотек
29-11-2022, 17:27
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
16-01-2023, 19:24
Дети мобилизованных петербуржцев обучились основам живописи в Строгановском дворце
9-01-2013, 09:57
Необычный мастер-класс в галерее «Мольберт»
4-01-2015, 12:50
Благотворительная выставка и мастер-класс

Происшествия на дорогах

0
60
Сегодня, 12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
0
82
Сегодня, 10:19
В Выборге иномарка врезалась в столб, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
0
166
Сегодня, 00:13
В центре Петербурга мужчина на иномарке сбил пешеходов на переходе и скрылся
1
540
16-01-2023, 22:33
На трассе «Вологда — Новая Ладога» столкнулись «Газель-Соболь» и «Тойота Королла». Пассажирка Тойоты скончалась, пятеро пострадали
Наверх