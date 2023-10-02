Благоустройство сквера на улице Генерала Хазова завершено

Секретарь Пушкинского районного отделения «Единой России» Евгения Воронина вместе с членом районного совета ветеранов Людмилой Семеновой проверили готовность сквера на улице Генерала Хазова после обновления. Контроль за созданием комфортной городской среды — один из приоритетов Народной программы партии.

Сейчас в сквере на месте ранее стоявших стендов установлена монументальная конструкция с надписью: «Никто не забыт. Ничто не забыто. 1941 - 1945». Теперь память о героях увековечена в камне. Также появились детское игровое оборудование и комфортная зона отдыха. Высажены новые деревья и кустарники. Пространство готово принимать гостей.

«Раньше здесь были баннеры, которые со временем износились и требовали замены. Жители переживали и часто обращались с просьбой облагородить сквер. Теперь здесь получилось отличное современное пространство, отвечающее потребностям всех возрастных групп: появились качели, игровое оборудование для детей, скамейки для комфортного отдыха родителей, зона для прогулок. И самое главное – память о героях Великой Отечественной войны теперь увековечена в качественной монументальной конструкции. Жители довольны и благодарят за проделанную работу», - рассказала Евгения Воронина.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. В ее основе — проект «Единой России» «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей. В Петербурге за последние годы благоустроены десятки пространств, за которые проголосовали горожане.

Народная программа «Единой России» сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.