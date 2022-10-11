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В Петергофе открыли Сквер Военных железнодорожников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петергофе открыли Сквер Военных железнодорожников

В Старом Петергофе открылся Сквер Военных железнодорожников. По инициативе местных жителей, Петродворцового районного Совета ветеранов и депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаила Барышникова был разработан проект нового городского пространства. Из городского бюджета в прошлом году выделено соответствующее финансирование на благоустройство.

В сквере установлен арт-объект – стилизованный паровоз с эмблемой железнодорожных войск и табличками с информацией о подвигах железнодорожников. В обновленном сквере много зелени: согласно проекту, не только сохранены все растущие деревья, но и появились новые кустарники. Предусмотрены пешеходные дорожки, связывающие остановки общественного транспорта, железнодорожную станцию «Старый Петергоф» и жилую застройку. На месте существующей детской площадки создана новая с игровым оборудованием. Рисунок покрытия площадки – имитация рельс, на которых с двух сторон, как платформы на вокзале, располагаются теневые навесы. Восстановлена навеса с качелями и стелой в виде семафора, организован доступ маломобильных групп населения.

История началась пять лет назад, когда в июне 2017 года в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга обратились члены Петродворцового районного Совета ветеранов под руководством Николая Маршина с просьбой присвоить безымянному скверу название «Сквер Военных железнодорожников». Но из-за неудовлетворительного состояния этой территории вопрос не выносили на рассмотрение. Тогда к делу подключился депутат Законодательного Собрания Михаил Барышников, который сумел убедить членов комиссии изменить подход к решению вопроса. Наименование сквера имеет особое значение для Петергофа – в годы войны здесь проходила передовая линия обороны «Ораниенбаумского плацдарма». Доподлинно известно, что в оборонительных боях принимали участие 3 батальона железнодорожных войск и 2 бронепоезда. Кроме того, здесь находится Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений, многие имеют отношение к институту – курсанты, кадеты, выпускники, сотрудники, преподаватели их семьи.

– Зачастую самые лучшие проекты предлагают жители. Я очень рад, что в своё время прислушался к предложению Николая Маршина и вместе с ним прошёл этот путь: от присвоения наименования скверу, до строительства различных зон отдыха на большой территории. Благодарен и Ларисе Канунниковой, заместителю председателя Комитета по благоустройству, за поддержку проекта и включение его в программу в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», – отметил Михаил Барышников. 
Источник: ЗАКС
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