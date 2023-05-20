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Питерец.ру » Общество » Петербуржцам рассказали о перспективах обновления территории возле станции метро «Выборгская»

Петербуржцам рассказали о перспективах обновления территории возле станции метро «Выборгская»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Формирование комфортной городской среды – один из приоритетов Народной программы «Единой России»

Благоустройство территории на Гренадерской улице в Выборгском районе вошло в перечень проектов, выставленных на рейтинговое онлайн-голосование на платформе «Городсреда». Секретарь районного отделения «Единой России» Виктор Полунин рассказал о перспективах финансирования этих работ — обновление общественного пространства зависит от активности самих жителей.

«Это достаточно большая территория, расположенная в МО Сампсониевское, здесь есть деревья, кустарники — хорошая зелёная зона. По проекту предполагается привести её в порядок: сделать зоны отдыха, разместить малые архитектурные формы, посадить больше деревьев, цветов. Это оживлённое место, поэтому будет приходить много людей. Мы призываем проголосовать за благоустройство этого места», — сказал Виктор Полунин.

Пространство расположено недалеко от станции метро «Выборгская» вблизи дома № 10 по Гренадерской улице. Авторы проекта комплексного благоустройства территории предлагают сохранить природную составляющую этого места.

Виктор Полунин подчеркнул, что в районе сегодня начато благоустройство ещё 11 общественных пространств, расположенных в разных муниципальных образованиях — включая создание скейтпарка для молодёжи и приведение в порядок берега одного из Суздальских озёр.

Напомним, онлайн-голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая. В Санкт-Петербурге жители смогут выбрать территории, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок в ближайшее время. На выбор горожан представлены общественные пространства, расположенные во всех районах Северной столицы.

Отдать свой голос в ходе онлайн-отбора смогут жители старше 14 лет. Для этого необходимо авторизоваться на платформе «Городсреда» через портал «Госуслуги». Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые наберут наибольшее число голосов.

Проект реализуется в стране уже несколько лет и является одним из приоритетов, включенных в Народную программу «Единой России». Ранее правительство страны поддержало инициативу «Единой России» о расширении программы «Комфортная городская среда» на города численностью до 250 тысяч человек.

В Петербурге за последние годы благоустроены десятки пространств, за которые проголосовали горожане. Основная цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, а также вовлечь людей в процесс благоустройства.

Источник: Единая Россия
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