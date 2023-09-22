В Петербурге прошла акция «На работу на велосипеде и СИМ»

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов присоединился к общегородской акции «На работу на велосипеде и СИМ». Заезд прошёл в 30 раз. В нем приняли участие жители, общественники, представители органов власти. В этом году все желающие пересели не только на велосипеды, но и на средства индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, гироскутеры, моноколёса и т.д. Основная цель – показать, что велосипеды и СИМ могут быть эффективным и разумным транспортным средством, улучшающим экологию и транспортную ситуацию в большом городе.

Акция началась с разминки, которую провел профессор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, доктор педагогических наук Сергей Ашкинази. Заезд проводился с соблюдением ПДД. Участники проехали по набережной Фонтанки от Невы, далее по Вознесенскому проспекту к Исаакиевской площади и финишировали у Мариинского дворца.

– Вместе с зампредседателя Комитета по транспорту Дмитрием Ваньчковым и жителями проехали на велосипедах до Законодательного Собрания. Одни плюсы: бодрое начало пятницы, физическая активность, здоровье и польза для экологии. Так что пересаживаемся не на «Лады», а на велосипеды. По словам Дмитрия Ваньчкова, в Петербурге уже есть 140 километров велодорожек, в этом году появится дополнительно 5 километров, в следующем году – ещё 10. Конечно, хочется, чтобы весь город был комфортным для велосипедистов. Есть к чему стремиться. Акция проходит 3 раза в год, поэтому призываю всех присоединяться, – прокомментировал Дмитрий Павлов.

Мероприятие организовано Северо-Западной ассоциацией развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» и традиционно поддерживается Комитетом по транспорту, Комитетом по спорту и физической культуре, Центром управления парковками и другими ведомствами и учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.