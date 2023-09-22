ента новостей

12:52
Новый способ борьбы с мошенниками: уже через год виртуальные мобильные номера будут запрещены
12:13
В Петербурге прошла акция «На работу на велосипеде и СИМ»
10:57
В Петербурге задержали мужчину за незаконное хранение пистолета ТТ и боеприпасов
09:55
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей»
01:50
Петербургское хоккейное «Динамо» обыграло новокузнецкий «Металлург» со счётом 2:0 в матче чемпионата ВХЛ
22:33
МХЛ: «СКА–1946» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:1, а «молодёжка» петербургского «Динамо» обыграла «Академию-СКА-Юниор» из Красногорска – 6:4
17:16
Стартовал конкурс художественного перевода «Высокое искусство» в статусе Герценовской олимпиады
17:14
Народный фронт в Петербурге предложил включить в школьную программу рассказы о блокаде Ленинграда глазами очевидцев
15:38
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей
15:34
«Динамо-ЛО» в Новосибирске в трёх партиях уступило московскому «Динамо» в рамках «Кубка Столетия»
13:30
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в убийстве
13:23
В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате
13:18
В Петербурге задержали женщину похитевшую деньги с утерянной банковской карты
12:12
В Приморском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков
11:12
В Шушарах адержали мужчину и двух женщин, ограбивших знакомого
09:24
В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников
00:54
СКА крупно выиграл у «Северстали» - 4:1, дубль сделал Валентин Зыков
21:24
Гандбольный «Зенит» получил оплеуху от краснодарского СКИФа, проиграв на своей площадке со счётом 33:35
20:48
В Кубке России «Зенит» по пенальти победил «Ахмат», основное время завершилось со счётом 3:3, дубль сделал Иван Сергеев
15:01
Выставка Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»
14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
12:56
На севере Петербурга задержали подозреваемых в налете на аптеку
12:49
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
12:38
В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина
11:33
Петербургские росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотических веществ
11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
11:24
В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины
11:11
Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти
09:28
В Петербурге пресечена противоправная деятельность в сфере регистрации транспортных средств
23:59
«Краснодар», «Спартак» и «Крылья Советов» одержали победы в своих матчах Кубка России 19 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошла акция «На работу на велосипеде и СИМ»

В Петербурге прошла акция «На работу на велосипеде и СИМ»

0
40
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Депутат ЗакСа Дмитрий Павлов (https://t.me/dgpavlov) присоединился к общегородской акции «На работу на велосипеде и СИМ»

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов присоединился к общегородской акции «На работу на велосипеде и СИМ». Заезд прошёл в 30 раз. В нем приняли участие жители, общественники, представители органов власти. В этом году все желающие пересели не только на велосипеды, но и на средства индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, гироскутеры, моноколёса и т.д. Основная цель – показать, что велосипеды и СИМ могут быть эффективным и разумным транспортным средством, улучшающим экологию и транспортную ситуацию в большом городе.

Акция началась с разминки, которую провел профессор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, доктор педагогических наук Сергей Ашкинази. Заезд проводился с соблюдением ПДД. Участники проехали по набережной Фонтанки от Невы, далее по Вознесенскому проспекту к Исаакиевской площади и финишировали у Мариинского дворца.

– Вместе с зампредседателя Комитета по транспорту Дмитрием Ваньчковым и жителями проехали на велосипедах до Законодательного Собрания. Одни плюсы: бодрое начало пятницы, физическая активность, здоровье и польза для экологии. Так что пересаживаемся не на «Лады», а на велосипеды. По словам Дмитрия Ваньчкова, в Петербурге уже есть 140 километров велодорожек, в этом году появится дополнительно 5 километров, в следующем году – ещё 10. Конечно, хочется, чтобы весь город был комфортным для велосипедистов. Есть к чему стремиться. Акция проходит 3 раза в год, поэтому призываю всех присоединяться, – прокомментировал Дмитрий Павлов.

Мероприятие организовано Северо-Западной ассоциацией развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» и традиционно поддерживается Комитетом по транспорту, Комитетом по спорту и физической культуре, Центром управления парковками и другими ведомствами и учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-04-2016, 11:54
Петербуржцы пересядут на велосипеды
18-09-2014, 09:14
«На работу на велосипеде!»
19-05-2016, 08:46
Опять велосипеды
25-04-2023, 12:34
В Петербурге комиссия по транспорту обсудила ситуацию с электросамокатами
14-06-2014, 16:11
Жителям Петербурга бесплатно дадут велосипеды на выходные
16-06-2023, 14:43
В Петербурге прошла масштабная донорская акция

Происшествия на дорогах

0
109
Вчера, 13:23
В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате
0
120
Вчера, 09:24
В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников
0
154
20-09-2023, 14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
0
145
20-09-2023, 11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
Наверх