В Петербурге в период Крестного хода будут действовать временные ограничения в движении транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) – дню Ништадтского мира (1721 год) в Петербурге 11 и 12 сентября в городе будут действовать временные ограничения в движении транспорта.

Так, с 20.00 11 сентября до 18.00 12 сентября будет запрещена остановка транспортных средств на пл. Александра Невского.

В этот же период будет сужена проезжая часть на:

пл. Александра Невского в направлении от Чернорецкого пер. к мосту Александра Невского (боковой проезд);

пл. Александра Невского в направлении от моста Александра Невского к Невскому пр.

12 сентября с 00.00 до 23.59 - запрещается остановка транспорта на (в):

Казанской пл.;

Казанской ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;

нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до пер. Сергея Тюленина;

пер. Сергея Тюленина;

Невском пр. от Полтавской ул. до пл. Александра Невского.

Также 12 сентября будет запрещено движение транспорта:

с 06.00 до 12.00 по (в): Казанской ул.; Казанской ул. от Гороховой ул. до Невского пр.; пер. Сергея Тюленина.

с 08.00 до 13.30 по: Невскому пр. от д. 175 по Невскому пр. до пл. Александра Невского и пл. Александра Невского.

с 10.30 до 12.00 по Невскому пр. от пл. Александра Невского до Казанской пл.

Кроме того, будет изменено движение ряда маршрутов общественного наземного транспорта. Информация будет дополнена позднее.