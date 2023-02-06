На мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев

В целях обеспечения бесперебойного движения трамваев по мосту Александра Невского для перевозки пассажиров в период капитального ремонта станции метро «Ладожская» на мосту будет создана выделенная полоса. Она будет обустроена путем обособления трамвайного полотна при помощи делиниаторов.

Аукцион на проведение данных работ объявлен ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения в Санкт‑Петербурге», подведомственным Комитету по транспорту.

Планируется установить 1 073 дорожных делиниаторов.

Это позволит обособить движение четырех трамвайных маршрутов в Центральном и Красногвардейском районах по мосту Александра Невского. В их числе маршруты №№ 39 и 30. Последний из них специально будет открыт Комитетом по транспорту для транспортного обслуживания пассажиров на период ремонта «Ладожской».

Трамвай № 30 будет курсировать от метро «Ладожская» через «Новочеркасскую» до Площади Александра Невского, а проезд на нем планируется сделать бесплатным. Интервал движения на маршруте составит 4 минуты.

Этот маршрут возьмет на себя основной пассажиропоток с трамваев «Чижик», поэтому для посадки в трамвай на Гранитной улице вблизи остановок трамвая «Чижик» ГУП «Горэлектротранс» уже обустроена новая остановка.

Напомним, станцию метро «Ладожская» планируется закрыть на капитальный ремонт 4 марта. Во время ремонта пассажиров в общей сложности будут обслуживать 32 маршрута наземного транспорта:

19 городских автобусных маршрутов (№№ 5, 21, 24, 24М, 27, 27М, 30, 46, 77, 92, 123, 131, 137, 169, 183, 185, 222, 271, 295);

2 городских трамвайных маршрута (№№ 39, 30);

1 городской троллейбусный маршрут (№№ 22);

10 смежных межрегиональных автобусных маршрутов: №№ 430, 430А, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532, 533.

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