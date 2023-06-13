В Петербурге на период проведения Забега #МыВместе ограничат движение транспорта

В связи с проведением в рамках Петербургского международного экономического форума легкоатлетического Забега #МыВместе вводятся временные ограничения в движении транспорта.
14.06.2023 с 00.00 по 23.59:
- вводится предварительный запрет остановки/стоянки транспортных средств в зоне монтажа стартового городка мероприятия:
на Адмиралтейском пр. от Сенатской пл. к Вознесенскому пр. (в направлении к Дворцовой пл.);
в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.;
на Адмиралтейском пр. от Вознесенского пр. к Сенатской пл. (в направлении к Сенатской пл.);
- прекращается движение транспорта в направлении движения по Адмиралтейскому пр. от Сенатской пл. к Вознесенскому пр. (в направлении к Дворцовой пл.), а также в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.
С 00.00 14.06.2023 по 07.00 16.06.2023:
- прекращается движение транспорта на Адмиралтейском пр. от Вознесенского пр. до Сенатской пл. и в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.
15.06.2023 с 00.00 по 23.59 вводится запрет остановки транспорта на (в):
- Сенатской пл. между чётной и нечётной сторонами Конногвардейского бульвара;
- Адмиралтейской наб. от Адмиралтейского пр-д к Сенатской пл.;
- Дворцовой наб. от Эрмитажного моста до Дворцового моста;
- Суворовской пл. от Дворцовой наб. к Миллионной ул. (проезд вдоль дома);
- Миллионной ул. от Суворовской пл. до проезда вдоль Марсово поля;
- проезде вдоль Марсово поля;
- Царицынском проезд;
- Ново-Конюшенном мосту;
- наб. канала Грибоедова от д. 5 по наб. канала Грибоедова до Невского пр.;
- Малой Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
- Гороховой ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.
15.06.2923 с 05.00 по 07.00 прекращается движение транспорта на (в):
- Сенатской пл.;
- Адмиралтейской наб.;
- Дворцовой наб. от Дворцового моста до Суворовской пл.;
- Суворовской пл. от Дворцовой наб. к Миллионной ул. (проезд вдоль дома);
- Миллионной ул. от Суворовской пл. до Мраморного пер.;
- Мраморном пер. от Миллионной ул. до Дворцовой наб.;
- проезде вдоль Марсово поля;
- Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. к Невскому пр.;
- наб. р. Мойки от Певческого проезда. к Невскому пр.;
- наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;
- Большой Морской ул. от Вознесенского пр. до Невского пр.;
- Гороховой ул. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр.
- Царицынском проезде;
- Ново-Конюшенном мосту;
- наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. к Невскому пр.;
- Невском пр. от наб. канала Грибоедова до Адмиралтейского пр.;
- Невском пр. от Садовой ул. к наб. канала Грибоедова;
- Малой Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
- Адмиралтейском пр.;
- Вознесенском пр. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;
- Большой Морской ул. от Вознесенского пр. к Исаакиевской пл.;
- Исаакиевской пл. от Большой Морской ул. к Малой Морской ул.;
- Дворцовом мосту;
- Дворцовом проезде;
- 2-ом Садовом мосту;
- Ново-Конюшенном мосту;
- Английской наб. от Сенатской пл. до Замятина пер.;
- Конногвардейском бульваре от Почтамтского пер. до Сенатской пл.;
- Конногвардейском бульваре от д. 3 по Конногвардейскому бульвару до Сенатской пл.
Кроме того, с 00.00 13.06.2023 по 00.00 14.06.2023, а также 15.06.2023 с 05.00 до 07.00 вносятся изменения в трассы:
- 10 автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191;
- 7 троллейбусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.
Подробнее о движении транспорта – на сайте ГКУ «Организатор перевозок».