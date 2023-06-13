В Петербурге на период проведения Забега #МыВместе ограничат движение транспорта

В связи с проведением в рамках Петербургского международного экономического форума легкоатлетического Забега #МыВместе вводятся временные ограничения в движении транспорта.

14.06.2023 с 00.00 по 23.59 :

вводится предварительный запрет остановки/стоянки транспортных средств в зоне монтажа стартового городка мероприятия:

на Адмиралтейском пр. от Сенатской пл. к Вознесенскому пр. (в направлении к Дворцовой пл.);

в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.;

на Адмиралтейском пр. от Вознесенского пр. к Сенатской пл. (в направлении к Сенатской пл.);

прекращается движение транспорта в направлении движения по Адмиралтейскому пр. от Сенатской пл. к Вознесенскому пр. (в направлении к Дворцовой пл.), а также в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.

С 00.00 14.06.2023 по 07.00 16.06.2023:

прекращается движение транспорта на Адмиралтейском пр. от Вознесенского пр. до Сенатской пл. и в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.

15.06.2023 с 00.00 по 23.59 вводится запрет остановки транспорта на (в):

Сенатской пл. между чётной и нечётной сторонами Конногвардейского бульвара;

Адмиралтейской наб. от Адмиралтейского пр-д к Сенатской пл.;

Дворцовой наб. от Эрмитажного моста до Дворцового моста;

Суворовской пл. от Дворцовой наб. к Миллионной ул. (проезд вдоль дома);

Миллионной ул. от Суворовской пл. до проезда вдоль Марсово поля;

проезде вдоль Марсово поля;

Царицынском проезд;

Ново-Конюшенном мосту;

наб. канала Грибоедова от д. 5 по наб. канала Грибоедова до Невского пр.;

Малой Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;

Гороховой ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.

15.06.2923 с 05.00 по 07.00 прекращается движение транспорта на (в):

Сенатской пл.;

Адмиралтейской наб.;

Дворцовой наб. от Дворцового моста до Суворовской пл.;

Суворовской пл. от Дворцовой наб. к Миллионной ул. (проезд вдоль дома);

Миллионной ул. от Суворовской пл. до Мраморного пер.;

Мраморном пер. от Миллионной ул. до Дворцовой наб.;

проезде вдоль Марсово поля;

Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. к Невскому пр.;

наб. р. Мойки от Певческого проезда. к Невскому пр.;

наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;

Большой Морской ул. от Вознесенского пр. до Невского пр.;

Гороховой ул. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр.

Царицынском проезде;

Ново-Конюшенном мосту;

наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. к Невскому пр.;

Невском пр. от наб. канала Грибоедова до Адмиралтейского пр.;

Невском пр. от Садовой ул. к наб. канала Грибоедова;

Малой Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;

Адмиралтейском пр.;

Вознесенском пр. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;

Большой Морской ул. от Вознесенского пр. к Исаакиевской пл.;

Исаакиевской пл. от Большой Морской ул. к Малой Морской ул.;

Дворцовом мосту;

Дворцовом проезде;

2-ом Садовом мосту;

Ново-Конюшенном мосту;

Английской наб. от Сенатской пл. до Замятина пер.;

Конногвардейском бульваре от Почтамтского пер. до Сенатской пл.;

Конногвардейском бульваре от д. 3 по Конногвардейскому бульвару до Сенатской пл.

Кроме того, с 00.00 13.06.2023 по 00.00 14.06.2023, а также 15.06.2023 с 05.00 до 07.00 вносятся изменения в трассы:

10 автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191;

7 троллейбусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

Подробнее о движении транспорта – на сайте ГКУ «Организатор перевозок».