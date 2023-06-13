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Питерец.ру » Общество » В Петербурге на период проведения Забега #МыВместе ограничат движение транспорта

В Петербурге на период проведения Забега #МыВместе ограничат движение транспорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Комитет по транспорту
В связи с проведением легкоатлетического Забега #МыВместе вводятся временные ограничения в движении транспорта

В связи с проведением в рамках Петербургского международного экономического форума легкоатлетического Забега #МыВместе вводятся временные ограничения в движении транспорта.

14.06.2023 с 00.00 по 23.59:

  • вводится предварительный запрет остановки/стоянки транспортных средств в зоне монтажа стартового городка мероприятия:

на Адмиралтейском пр. от Сенатской пл. к Вознесенскому пр. (в направлении к Дворцовой пл.);

в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.;

на Адмиралтейском пр. от Вознесенского пр. к Сенатской пл. (в направлении к Сенатской пл.);

  • прекращается движение транспорта в направлении движения по Адмиралтейскому пр. от Сенатской пл. к Вознесенскому пр. (в направлении к Дворцовой пл.), а также в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.

С 00.00 14.06.2023 по 07.00 16.06.2023:

  • прекращается движение транспорта на Адмиралтейском пр. от Вознесенского пр. до Сенатской пл. и в проезде вдоль Исаакиевской пл. между Адмиралтейским пр. и Малой Морской ул.

15.06.2023 с 00.00 по 23.59 вводится запрет остановки транспорта на (в):

  • Сенатской пл. между чётной и нечётной сторонами Конногвардейского бульвара;
  • Адмиралтейской наб. от Адмиралтейского пр-д к Сенатской пл.;
  • Дворцовой наб. от Эрмитажного моста до Дворцового моста;
  • Суворовской пл. от Дворцовой наб. к Миллионной ул. (проезд вдоль дома);
  • Миллионной ул. от Суворовской пл. до проезда вдоль Марсово поля;
  • проезде вдоль Марсово поля;
  • Царицынском проезд;
  • Ново-Конюшенном мосту;
  • наб. канала Грибоедова от д. 5 по наб. канала Грибоедова до Невского пр.;
  • Малой Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
  • Гороховой ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.

15.06.2923 с 05.00 по 07.00 прекращается движение транспорта на (в):      

  • Сенатской пл.;
  • Адмиралтейской наб.;
  • Дворцовой наб. от Дворцового моста до Суворовской пл.;
  • Суворовской пл. от Дворцовой наб. к Миллионной ул. (проезд вдоль дома);
  • Миллионной ул. от Суворовской пл. до Мраморного пер.;
  • Мраморном пер. от Миллионной ул. до Дворцовой наб.;
  • проезде вдоль Марсово поля;
  • Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. к Невскому пр.;
  • наб. р. Мойки от Певческого проезда. к Невскому пр.;
  • наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;
  • Большой Морской ул. от Вознесенского пр. до Невского пр.;
  • Гороховой ул. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр.
  • Царицынском проезде;
  • Ново-Конюшенном мосту;
  • наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. к Невскому пр.;
  • Невском пр. от наб. канала Грибоедова до Адмиралтейского пр.;
  • Невском пр. от Садовой ул. к наб. канала Грибоедова;
  • Малой Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
  • Адмиралтейском пр.;
  • Вознесенском пр. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;
  • Большой Морской ул. от Вознесенского пр. к Исаакиевской пл.;
  • Исаакиевской пл. от Большой Морской ул. к Малой Морской ул.;
  • Дворцовом мосту;
  • Дворцовом проезде;
  • 2-ом Садовом мосту;
  • Ново-Конюшенном мосту;
  • Английской наб. от Сенатской пл. до Замятина пер.;
  • Конногвардейском бульваре от Почтамтского пер. до Сенатской пл.;
  • Конногвардейском бульваре от д. 3 по Конногвардейскому бульвару до Сенатской пл.

Кроме того, с 00.00 13.06.2023 по 00.00 14.06.2023, а также 15.06.2023 с 05.00 до 07.00 вносятся изменения в трассы:

  • 10 автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191;
  • 7 троллейбусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

Подробнее о движении транспорта – на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

Источник: Администрация Петербурга
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