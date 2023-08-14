В Зеленогорске открыли новую досуговую площадку для жителей с ограничениями по здоровью

Депутат петербургского парламента, единоросс Юрий Гладунов вместе с вице-губернатором города Натальей Чечиной, председателем и заместителем председателя Комитета по благоустройству Василием Пониделко и Ларисой Канунниковой, главой администрации Курортного района Александром Забайкиным и главой муниципального образования Зеленогорска Дмитрием Чечиным принял участие в открытии новой досуговой площадки для маломобильных групп населения в Зеленогорском парке культуры и отдыха.

Функционально территория разделена на несколько зон - рекреационную, зону выставочного пространства, трассу терренкура, литературную беседку, экологическую тропу. Все они связаны пешеходными маршрутами с адаптацией для маломобильных групп населения.

«Красивый, светлый, идущий от сердца к сердцу объект реализован в рамках Народной программы «Единой России» и приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется при поддержке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Здесь есть все необходимое для занятий творчеством людей с ограниченными возможностями и тех, кто будет их сопровождать. Теперь здесь будут проходить творческие групповые занятия по пению и танцам, рисованию и лепке. На площадке также будут организованы выставки», - рассказал Юрий Гладунов.

Напомним, в Народную программу партии «Единая Россия» входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, включает 7300 объектов по всей стране. С 1 сентября 2022 года приступили к работе более 1000 школ, отремонтированных в рамках этой программы. Депутаты-единороссы совместно с родительскими штабами в регионах контролируют модернизацию зданий.