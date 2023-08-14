ента новостей

19:43
Ян Непомнящий забыл как выигрывать и выбыл в 1/8 финала Кубка мира в Баку: впервые в истории в четвертьфинал этого турнира не пробился ни один российский шахматист
18:35
В Петербурге пьяная женщина стреляла в полицейских через входную дверь квартиры
16:46
В Зеленогорске открыли новую досуговую площадку для жителей с ограничениями по здоровью
16:37
Симфонический концерт «Ennio Morricone. Professional» в Никольских рядах
16:23
В Ленобласти сотрудники ГИБДД провели мероприятие для детей из Донецкой Народной республики
14:15
Петербургское «Динамо» Дмитрия Белорукова разгромило в гостях новгородский «Электрон» со счётом 4:1
13:07
«Книжный поезд» из Петербурга встретили в Иркутске
12:38
В Петербурге пройдет фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest»
12:34
Выставка «Мусор в моих карманах»
12:21
В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
12:16
В Невском районе задержали двоих нетрезвых мужчин пугавших прохожих «травматом»
12:10
В Петербурге охранник больницы задержан по подозрению в избиении человека
12:04
В Петербурге в торговом павильоне ножом ранили продавца фруктами
11:57
В Ленобалсти пьяный мужчина на мотодельтаплане совершил жесткую посадку и повредил дачный дом
11:34
В Ленобласти полицейские провели рейд по таксистам - нелегалам
10:31
Зарегистрироваться на российских сайтах теперь можно будет только при помощи отечественных сервисов
10:22
В Китае наводнения и оползни привел к гибели 21 человека
10:04
В садоводстве под Всеволожском пожилого мужчину убило током
00:33
Петербургская «Звезда» проиграла все четыре матче на старте сезона во второй лиге: Дмитрий Комбаров и теперь не будет уволен?
23:32
Будничная победа «Зенита» над «Факелом»: в концовке едва не случилась ничья, но Мантуан снова вовремя забил – 2:0
22:42
На шахматном Кубке мира в Баку отличилась Полина Шувалова, которая смогла победить «по заказу», Ян Непомнящий и Александра Горячкина в своих матчах ждут тай-брейков
18:11
За вакантное место в парламенте Ленобласти после отказа от мандата Алексея Махотина конкурируют пять кандидатов – Армен Ананян, Антон Белонучкин, Евгений Вербицкий, Лариса Лукина и Сергей Мачинский
15:16
В Калининском районе байкер на "Харлее" погиб въехав в бетонную стену
15:07
В Рощино иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
14:11
В Ленобласти иномарка столкнулась с самосвалом. Пострадали пять человек, в том числе трое детей
11:53
В Калининском районе автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста
11:43
В Красногвардеском районе пенсионерка перевела мошенника почти 6,3 млн рублей
11:29
Во фрунзенском районе в ДТП пострадали два человека
02:30
4-й тур РПЛ: «Ростов» и «Краснодар» выиграли, «Локомотив» сыграл вничью, «Рубин» идёт ко дну
21:32
«Ленинградец» потерпел первое в истории клуба домашнее поражение в первой лиге: гол Ильи Рубцова принёс победу «Шиннику»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Зеленогорске открыли новую досуговую площадку для жителей с ограничениями по здоровью

В Зеленогорске открыли новую досуговую площадку для жителей с ограничениями по здоровью

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В День рождения Зеленогорского парка культуры и отдыха состоялось открытие новой досуговой площадки для маломобильных групп населения.

Депутат петербургского парламента, единоросс Юрий Гладунов вместе с вице-губернатором города Натальей Чечиной, председателем и заместителем председателя Комитета по благоустройству Василием Пониделко и Ларисой Канунниковой, главой администрации Курортного района Александром Забайкиным и главой муниципального образования Зеленогорска Дмитрием Чечиным принял участие в открытии новой досуговой площадки для маломобильных групп населения в Зеленогорском парке культуры и отдыха. 

Функционально территория разделена на несколько зон - рекреационную, зону выставочного пространства, трассу терренкура, литературную беседку, экологическую тропу. Все они связаны пешеходными маршрутами с адаптацией для маломобильных групп населения.

«Красивый, светлый, идущий от сердца к сердцу объект реализован в рамках Народной программы «Единой России» и приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется при поддержке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Здесь есть все необходимое для занятий творчеством людей с ограниченными возможностями и тех, кто будет их сопровождать. Теперь здесь будут проходить творческие групповые занятия по пению и танцам, рисованию и лепке. На площадке также будут организованы выставки», - рассказал Юрий Гладунов.

Напомним, в Народную программу партии «Единая Россия» входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, включает 7300 объектов по всей стране. С 1 сентября 2022 года приступили к работе более 1000 школ, отремонтированных в рамках этой программы. Депутаты-единороссы совместно с родительскими штабами в регионах контролируют модернизацию зданий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-08-2023, 13:29
В Зеленогорске состоялся спортивный фестиваль для жителей с ограничениями по здоровью
11-10-2022, 14:32
В Петергофе открыли Сквер Военных железнодорожников
30-11-2022, 17:47
Петербургские единороссы проверили ход ремонта и благоустройства социальных объектов в Приморском районе
19-07-2023, 12:48
В Петроградском районе открылась площадка для выгула и дрессировки собак
12-05-2023, 19:25
По инициативе петербуржцев у слияния Ждановки с Малой Невкой создадут новое общественное пространство
31-05-2023, 14:52
Михаил Барышников и Денис Четырбок получили новые назначения

Происшествия на дорогах

0
94
Сегодня, 12:21
В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
0
176
Вчера, 15:16
В Калининском районе байкер на "Харлее" погиб въехав в бетонную стену
0
154
Вчера, 15:07
В Рощино иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
132
Вчера, 14:11
В Ленобласти иномарка столкнулась с самосвалом. Пострадали пять человек, в том числе трое детей
Наверх