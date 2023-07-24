В ДНР росгвардейцам — участникам СВО вручены медали «За боевое отличие»

В Донецкой Народной Республике командующий группировкой Росгвардии вручил ведомственные медали и нагрудные знаки военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении боевых задач специальной военной операции.

За самоотверженность, проявленную при исполнении воинского и служебного долга, росгвардейцам вручены медали «За боевое отличие», «За проявленную доблесть», «За боевое содружество», нагрудные знаки «За отличие в службе в особых условиях» и «Участник боевых действий».

Награжденные военнослужащие и сотрудники Росгвардии отличились при выполнении боевых задач, проведении разведывательных мероприятий и инженерной разведки, задержании пособников ВСУ, обеспечении безопасности гуманитарных колонн.