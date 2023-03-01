Командующий СЗО Росгвардии вручил награды росгвардейцам, задержавшим в ГМЗ «Петергоф» вооруженную женщину

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв вручил ведомственные награды росгвардейцам, которые в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» задержали вооружённую женщину.

23 февраля наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 27-летнюю посетительницу Большого дворца, угрожавшую пневматическим пистолетом "Ekol ES 66" калибра 4,5 мм смотрительнице зала.

За профессионализм, проявленный при обеспечении общественной безопасности, старшина полиции Павел Дяченко, старший сержант полиции Мария Легздина, младший сержант полиции Егор Божко и младший сержант полиции Егор Прокопенко награждены нагрудными знаками «За отличие в службе» II степени.

Кроме того, генерал-майор Алексей Воробьёв объявил благодарность экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, участвовавшему в задержании подозреваемого в поджоге военкомата в Кировске Ленинградской области 28 февраля.

Также командующий округом вручил медаль «За отвагу» петербургскому росгвардейцу награждённому ею в соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.