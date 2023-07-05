В День семьи, любви и верности музейно-выставочный центр «Россия – моя история» подарит фотосессию для всех влюблённых!

В честь Дня семьи, любви и верности музейно-выставочный центр «Россия - моя история» подарит бесплатную трёхдневную фотосессию для всех, кто связал или только собирается связать себя семейными узами!

7, 8 и 9 июля в музейно-выставочном центре будет организована мультимедийная фотозона, оформленная в соответствующей праздничной стилистике.

Участники фотосессии смогут проявить и собственную фантазию, прихватив с собой свадебные костюмы, букеты, подарки, конфеты, все то, что поможет сделать этот день незабываемым и красиво «войти в историю России»!

Фотозона будет расположена в экспозиции «Рюриковичи». Фотографии будут высланы участникам в течение нескольких дней на указанную посетителями электронную почту.

Напоминаем: торжественные свадебные наряды горячо приветствуются!

До встречи в Историческом парке!

Бассейная ул., 32, стр.1