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Питерец.ру » Культура » В День семьи, любви и верности Исторический парк подарит фотосессию!

В День семьи, любви и верности Исторический парк подарит фотосессию!

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19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В День семьи, любви и верности Исторический парк подарит фотосессию!

8 июля, в День семьи, любви и верности Исторический парк «Россия - моя история» подарит бесплатную фотосессию для всех, кто связал или только собирается связать себя семейными узами!

В этот летний праздничный день в музейно-выставочном центре будет организована мультимедийная фотозона, оформленная в соответствующей праздничной стилистике.

Участники фотосессии смогут проявить и собственную фантазию, прихватив с собой свадебные костюмы, букеты, подарки, конфеты, все то, что поможет сделать этот день незабываемым и красиво «войти в историю России»!

Фотозона будет расположена в экспозиции «Рюриковичи». Фотографии будут высланы участникам в течение нескольких дней на указанную посетителями электронную почту.

Напоминаем: торжественные свадебных наряды горячо приветствуются!

А те, пары, которые в этот особенный день решили зарегистрировать свои отношения, заглянут на фотосет в Исторический парк, получат дополнительно приятные сюрпризы!

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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