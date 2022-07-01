В День семьи, любви и верности Исторический парк подарит фотосессию!

8 июля, в День семьи, любви и верности Исторический парк «Россия - моя история» подарит бесплатную фотосессию для всех, кто связал или только собирается связать себя семейными узами!

В этот летний праздничный день в музейно-выставочном центре будет организована мультимедийная фотозона, оформленная в соответствующей праздничной стилистике.

Участники фотосессии смогут проявить и собственную фантазию, прихватив с собой свадебные костюмы, букеты, подарки, конфеты, все то, что поможет сделать этот день незабываемым и красиво «войти в историю России»!

Фотозона будет расположена в экспозиции «Рюриковичи». Фотографии будут высланы участникам в течение нескольких дней на указанную посетителями электронную почту.

Напоминаем: торжественные свадебных наряды горячо приветствуются!

А те, пары, которые в этот особенный день решили зарегистрировать свои отношения, заглянут на фотосет в Исторический парк, получат дополнительно приятные сюрпризы!