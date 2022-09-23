Петербуржцы напомнили Комблагу о ставших кошачьими туалетами песочницах на детских площадках

Чиновники Комитета по благоустройству Петербурга отчитались в социальных сетях о проведении семинара о производстве оборудования для детских площадок. Однако петербуржцы поспешили напомнить, что пока устраиваемые лекции не помогают решать насущные проблемы горожан.
Под публикацией развязалась дискуссия. Горожане упрекнули чиновников за то, что многие детские площадки годами остаются без малейшего внимания Комблага. Причем больше всего претензий у петербуржцев возникает к песочницам – многие из них стали внушительными кошачьими туалетами.
Зачастую проблемы остаются нерешенными исключительно потому, что определенную площадку «забыли» включить в программу по благоустройству. Причем такой сценарий с некоторыми объектами продолжается годами.
Нередко недобросовестное благоустройство площадок – это вина ответственных за проведение работ компаний. Но даже после срыва сроков благоустройства или после проведения некачественной модернизации одни и те же компании в Петербурге заключают со Смольным все новые и новые контракты. Но по какой-то причине команда губернатора Александра Беглова предпочитает не замечать важной проблемы.