Петербуржцы напомнили Комблагу о ставших кошачьими туалетами песочницах на детских площадках

Чиновники Комитета по благоустройству Петербурга отчитались в социальных сетях о проведении семинара о производстве оборудования для детских площадок. Однако петербуржцы поспешили напомнить, что пока устраиваемые лекции не помогают решать насущные проблемы горожан.

« В нашем городе несколько предприятий, которые занимаются комплектующими для детских и спортивных площадок. И конечная задача таких семинаров, фактически деловых встреч – на наглядном примере показать, что импортозамещение реально, и в будущем заключать договоры уже с петербургскими фирмами», - написали представители ведомства.

Под публикацией развязалась дискуссия. Горожане упрекнули чиновников за то, что многие детские площадки годами остаются без малейшего внимания Комблага. Причем больше всего претензий у петербуржцев возникает к песочницам – многие из них стали внушительными кошачьими туалетами.

«К сожалению, у нас в городе не умеют делать нормальные детские площадки. То без покрытия, а если оно и есть, то протерто уже. К песочницам подойти страшно, а ещё страшнее посадить туда ребенка: там то песка нет, а если и есть, то с кошачьими радостями», - написал один из комментаторов.

Зачастую проблемы остаются нерешенными исключительно потому, что определенную площадку «забыли» включить в программу по благоустройству. Причем такой сценарий с некоторыми объектами продолжается годами.

Нередко недобросовестное благоустройство площадок – это вина ответственных за проведение работ компаний. Но даже после срыва сроков благоустройства или после проведения некачественной модернизации одни и те же компании в Петербурге заключают со Смольным все новые и новые контракты. Но по какой-то причине команда губернатора Александра Беглова предпочитает не замечать важной проблемы.