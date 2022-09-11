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Питерец.ру » Культура » Фестиваль для иностранных граждан «Под крылом Петербурга»

Фестиваль для иностранных граждан «Под крылом Петербурга»

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47
Опубликовал: Питерец
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Фото:
spbdn.ru
В Петербургском доме культуры железнодорожников состоится информационно-культурный фестиваль «Под крылом Петербурга»

13 сентября в 17.30 в Санкт-Петербургском доме культуры железнодорожников (ул. Тамбовская, д.63) состоится информационно-
культурный фестиваль «Под крылом Петербурга».
Мероприятие проводит Санкт-Петербургский Дом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге для трудовых мигрантов и их семей, работающих и проживающих в Северной столице.
Традиционно целью данного информационно-культурного мероприятия является повышение юридической грамотности и социальной защищенности мигрантов, а также создание условий для культурной и языковой адаптации мигрантов.
Гостей мероприятия ждут:
• Бесплатные юридические консультации от специалистов по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, образования, здравоохранения и налогообложения для мигрантов;
• Развлекательная программа для детей с аквагримом и научным шоу;
• Традиционная церемония русского чаепития с угощениями, национальными костюмами и главное – самоварами!
• Конкурс детских рисунков и викторина с ценными призами;
• Концертная программа с национальными танцами и песнями.
Время проведения мероприятия: с 17:30 до 21:00, вход на фестиваль – свободный!

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