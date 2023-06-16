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Петербург и Волгоградская область активно взаимодействуют в сфере патриотического воспитания молодёжи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Петербург и Волгоградская область активно взаимодействуют в сфере патриотического воспитания молодёжи

В рамках ПМЭФ-2023 губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов обсудил с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым развитие партнерских связей между регионами.

«Мы активно взаимодействуем в самых разных сферах. Провели культурно-деловую миссию в Волгограде. Утвердили план по развитию сотрудничества на ближайшие три года. В этом году вся страна отмечает 80-летие Сталинградской битвы. На Мамаевом кургане мы открыли памятный знак воинам-ленинградцам, защищавшим Сталинград», – сказал Александр Беглов.

Он отметил, что Санкт‑Петербург и Волгоград, выполняя поручение Президента России по усилению работы с молодежью, наладили эффективное взаимодействие в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти.

Александр Беглов предложил возродить традицию и провести в следующем году велопробег по историческому маршруту Сталинград – Москва – Ленинград. Впервые такой велопробег прошел с 9 по 23 июля 1944 года. Он был организован для обмена опытом работы по восстановлению городов и промышленности.

Глава Северной столицы напомнил, что в январе 2024 года будет отмечаться 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и пригласил проживающих в Волгоградской области блокадников принять участие в этих торжествах. В соответствии с Указом Президента в Петербурге создан оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Запланировано более 120 мероприятий.

Александр Беглов также отметил, что по решению Президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Он предложил учителям Волгоградской области посетить Северную столицу и обменяться опытом с петербургским коллегами.

Источник: Администрация Петербурга
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