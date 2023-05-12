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Питерец.ру » Общество » На Мамаевом кургане установили памятный знак ленинградцам, погибшим при обороне Сталинграда

На Мамаевом кургане установили памятный знак ленинградцам, погибшим при обороне Сталинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На Воинском мемориальном кладбище на Мамаевом кургане торжественно открыли памятный знак воинам-ленинградцам, павшим в боях за Сталинград

На Воинском мемориальном кладбище на Мамаевом кургане торжественно открыли памятный знак воинам-ленинградцам, павшим в боях за Сталинград. Участие в церемонии принял губернатор Александр Беглов, находящийся с рабочей поездкой в Волгограде, члены петербургской делегации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны Великой Отечественной войны.

«80 лет назад Красная армия одержала первую великую победу – в Сталинградской битве был разгромлен фашизм. Здесь на протяжении двухсот дней решалась судьба нашей страны и всего мира. Мы принесли сюда частицу святого для всех ленинградцев места. В памятном знаке – образ Матери-Родины с Пискаревского мемориального кладбища. Это дань памяти ленинградцам, погибшим на сталинградской земле», – сказал Александр Беглов. Он напомнил, что Ленинграду и Сталинграду, ставшими символами мужества и воинской доблести, в числе первых было присвоено звание Город-Герой.

«Сегодня здесь, на героической земле легендарного Сталинграда, сделан ещё один важный шаг по сохранению исторической памяти и исторической правды о бессмертном подвиге поколения победителей. Символично, что открытие памятного знака воинам-ленинградцам, павшим в боях за Сталинград, проходит в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда и в год 80-летия Сталинградской победы. Воины-ленинградцы внесли важный вклад в общую Сталинградскую победу», — сказал Андрей Бочаров. Он поблагодарил всех жителей Санкт‑Петербурга за сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.

В памятном знаке, авторами которого выступили архитекторы Анатолий и Лада Черновы, а также скульптор Владислав Маначинский, отображен образ Матери-Родины с Пискаревского мемориального кладбища. Под барельефом надпись «Вечная память воинам-ленинградцам, павшим в боях за Сталинград».

Александр Беглов поблагодарил за работу над проектом творческий коллектив и спонсоров, а также выразил благодарность руководству Волгоградской области за поддержку инициативы по установке памятного знака. Он напомнил, что три года назад на Пискаревском кладбище в Петербурге при участии Андрея Бочарова была открыта памятная плита воинам-сталинградцам, защищавшим блокадный Ленинград.

Губернатор Санкт‑Петербурга оставил запись в Книге почетных гостей Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы»: «Огромная благодарность сталинградцам-волгоградцам за сохранение памяти о героях войны. Мамаев курган – священная земля России. Здесь наша скорбь, наша гордость и слава. Здесь сила духа нашего народа, непобедимость русского солдата. Сталинград и Ленинград – города, опаленные войной, Города-Герои. Среди защитников Сталинграда были ленинградцы. Склоняем головы перед всеми, кто отдал жизнь за Родину. Вечная память!»

Источник: Администрация Петербурга
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