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Питерец.ру » Общество » Потомки победителей Сталинградской битвы соберутся в Волгограде

Потомки победителей Сталинградской битвы соберутся в Волгограде

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Волонтеры Победы
Волонтеры Победы запускают Международный конкурс «Внуки Победы. Сталинград».

Волонтеры Победы запускают Международный конкурс «Внуки Победы. Сталинград». Победители конкурса соберутся в 2023 году в городе-герое Волгоград и организуют мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Участниками проекта станут потомки победителей Сталинградской битвы, а также добровольцы ВОД «Волонтёры Победы», активно занимающиеся сохранением исторической памяти о событиях коренного перелома Великой Отечественной войны. В процессе подготовки к слету через конкурсный отбор будут выбраны 100 добровольцев, которые примут участие в Международном слете «Внуки Победы. Сталинград» и станут соорганизаторами ключевых событий 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф и выполнить конкурсное задание, а именно рассказать о своем Герое, принимавшем участие в Сталинградской битве, или почему именно ты достоин победы в конкурсе. К участию приглашаются люди, неравнодушные к истории, старше 18 лет. Заявки принимаются до 12 декабря.

Уникальность проекта заключается в проведении конкурса и дальнейшего слета для прямых потомков Героев в городе-герое Волгограде в период празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Победители конкурса пройдут обучающую программу, включающую в себя мероприятия образовательной и культурно-досуговой направленности. Будут применены как ранее использованные, так и специально разработанные для слета форматы.  Участники проекта посетят историческую квест-комнату «Сталинградская битва» с применением VR-технологий, что позволит им познакомиться ближе с событиями 1942 года. Также Волонтёры Победы создадут граффити на одной из центральных улиц города.

Организатором Международного конкурса «Внуки Победы. Сталинград» выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: Волонтеры Победы
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