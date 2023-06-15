В Петербурге росгвардейцы пришли на помощь в ДТП

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь водителям и пассажирам столкнувшимся автомобилям «Maybach» и «Lada Kalina» на улице Внуковской.

Ефрейтор Леонид Протазанов и рядовой Дмитрий Честнейшин пришли на помощь получившим ушибы пострадавшим, перекрыли место ДТП и организовали вызов экстренных служб.