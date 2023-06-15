В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь водителям и пассажирам столкнувшимся автомобилям «Maybach» и «Lada Kalina» на улице Внуковской.
Ефрейтор Леонид Протазанов и рядовой Дмитрий Честнейшин пришли на помощь получившим ушибы пострадавшим, перекрыли место ДТП и организовали вызов экстренных служб.
В Петербурге росгвардейцы пришли на помощь в ДТП
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы пришли на помощь в ДТП
В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь водителям и пассажирам столкнувшимся автомобилям «Maybach» и «Lada Kalina» на улице Внуковской.
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