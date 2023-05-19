В Петербурге росгвардейцы оказали помощь сломавшей руку женщине

Сломавшей руку петербурженке оказали помощь военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, патрулировавшие город.

На перекрёстке улиц Белы Куна и Бухарестской росгвардейцы заметили женщину, лежащую на земле с признаками плохого самочувствия. Уже на месте стало ясно, что падение привело к перелому руки.

Ефрейтор Денис Жук и рядовой Василий Хатанзейский организовали вызов скорой медицинской помощи, находились рядом с женщиной до прибытия врачей, обозначили медикам место нахождения пострадавшей и осуществили перекрытие дороги для проезда машины, помогли уложить женщину на каталку для дальнейшей госпитализации. Происшествие имело место около 18.00 17 мая.