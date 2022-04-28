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Питерец.ру » Общество » Мотофестиваль ограничит движение в центре Петербурга

Мотофестиваль ограничит движение в центре Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Мотофестиваль ограничит движения автотранспорта в центре города

В связи с проведением 30 апреля физкультурного мероприятия «Фестиваль #мотоГТО в рамках открытия мотосезона в 2022 году» вводятся временные ограничения движения транспортных средств.

Так, движение автотранспорта будет прекращено:

- с 07.00 до 23.59 по Дворцовой пл., проезду от Певческого моста до Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл.;
- с 14.55 до 15.44 по Дворцовому проезду и Дворцовому мосту;
- с 14.55 до 15.18 по Дворцовой наб. в направлении от Дворцового моста к Большеохтинскому мосту;
- с 14.55 до 15.20 по наб. Кутузова в направлении от Дворцового моста к Большеохтинскому мосту;
- с 14.55 до 15.27 по Воскресенской наб. в направлении от Дворцового моста к Большеохтинскому мосту и по Смольной наб. в направлении от Дворцового моста к Большеохтинскому мосту;
- с 14.55 до 15.33 по ул. Смольного;
- с 14.55 до 15.42 по Суворовской пл. и по Троицкому мосту;
- с 15.10 до 15.30 по пл. Пролетарской Диктатуры;
- с 15.10 до 15.40 по Воскресенской наб. в направлении от Большеохтинского моста к Дворцовому мосту;
- с 15.10 до 15.42 по наб. Кутузова в направлении от Большеохтинского моста к Дворцовому мосту и по Смольной наб. в направлении от Большеохтинского моста к Дворцовому мосту;
- с 15.25 до 15.44 по Дворцовой наб. в направлении от наб. Кутузова к Дворцовому мосту;
- с 15.25 до 15.48 по Адмиралтейской наб. в направлении от Дворцового моста к Благовещенскому мосту и по Английской наб. в направлении от Дворцового моста к Благовещенскому мосту;
- с 15.25 до 15.50 по пл. Труда и Благовещенскому мосту;
- с 15.30 до 15.50 по наб. Лейтенанта Шмидта в направлении от Благовещенского моста к 16-17-ой линиям В.О.;
- с 15.30 до 15.53 по 16-17-ой линиям В.О. в направлении от наб. Лейтенанта Шмидта к Большому пр. В.О.;
- с 15.30 до 16.00 по Большому пр. В.О. в направлении от 16-17-ой линий В.О. к Наличной ул.
Также 30 апреля с 00.00 до 16.00 будет запрещена остановка транспортных средств по ул. Смольного, пл. Пролетарской Диктатуры и по 16-17-ой линиям В.О. от наб. Лейтенанта Шмидта до Большого пр. В.О.

Источник: Администрация Петербурга
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