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Питерец.ру » Общество » Движение транспорта в Петербурге в День города

Движение транспорта в Петербурге в День города

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
О движении транспорта в День города

27 мая 2023 года Санкт‑Петербург отметит свое 320-летие. В рамках празднования этого события в городе сейчас проходит ряд праздничных мероприятий, включенных в Общегородской план подготовки и проведения в 2023 году мероприятий, посвященных празднованию 320-летия Дня города - Дня основания Санкт‑Петербурга.

Рассказываем о движении транспорта в ближайшие дни.

О работе общественного транспорта.

Для транспортного обслуживания петербуржцев и гостей города на период проведения «Петровского фестиваля огня», в ночь с 27 мая (субботы) на 28 мая (воскресенье) в круглосуточном режиме будут работать петербургский метрополитен и 11 маршрутов городского наземного транспорта.

Так, движение поездов метро будет осуществляться всю ночь с 10-минутными интервалами.

Городской наземный транспорт с 0:00 до 6:00 будет работать с 30-минутным интервалом. А именно: 9 автобусных маршрутов: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 2 троллейбусных маршрута: №№ 23, 46.

О вводимых ограничениях в движении транспорта.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Петербурге на ряде улиц также вводятся временные ограничения в движении транспорта.

Так, 25 мая на Дворцовой площади состоится гала-концерт «Классика на Дворцовой». Ограничение в виде запрета на остановку и движение транспорта будут введены на прилегающих к площади улицах с 25 мая по 5 июня.

Также 25 мая на площади Островского традиционно состоится Фестиваля мороженого. Ограничения на прилегающих к площади улицах будут действовать с сегодняшнего дня допонедельника - 29 мая.

В этот же период, с 25 по 29 мая, пройдет еще одно мероприятие в рамках Дня города - физкультурное событие «Центр Экстрима - Санкт‑Петербург. Версия 20.23». Запрет на остановку и движение транспорта будут действовать на Конюшенной пл.

27 мая состоится Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади. В этот день с 9 до 11 утра нельзя будет проехать по Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и по Сенатской площади соответственно.

В ночь с 27 на 28 мая в городе пройдет главное событие в рамках празднования Дня основания Петербурга - Фестиваль огня. С 10 вечера до 3 часов ночи будет запрещено движение транспорта по ряду улиц в центре города. Среди них – Дворцовая, Адмиралтейская и Университетская набережные, Биржевая площадь, Невский и Адмиралтейский проспекты, а также Биржевой и Адмиралтейские проезды.

28 мая на стадионе «Газпром Арена» состоится культурно-массовое мероприятие «Петровские ассамблеи 3.2.0». На период его проведения, в течение 28 мая, будут действовать временные ограничен я в движении транспорта в Петроградском и Приморском районах.

Завершит праздничную программу 31 мая мероприятие «К Островскому на площадь Островского». В связи с этим до 3 июня будут действовать ограничения на площади Островского и в переулке Крылова.

Подробнее о всех действующих и будущих ограничениях можно узнать на сайте Комитета по транспорту в специальном разделе: Ограничения движения транспортных средств.

Об изменениях в движении общественного транспорта.

Важно также отметить, что в связи с вводимыми ограничениями меняются трассы следования общественного транспорта.

Так, с 16:30 26 мая до 16:00 27 мая, а также с 22:00 27 мая до 03:00 28 мая вносятся изменения в движение 6 автобусных маршрутов: №№ 7, 10, 24, 136, 169А, 191 и 5 троллейбусных маршрутов: №№ 1, 7, 10, 11, 17.

С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая будет закрыто движение транспорта по пл. Растрелли. Автобусы маршрутов №№ 136, 169А будут следовать по своим трассам без заезда на остановку «Смольный собор» на пл. Растрелли.

С 22:00 27 мая до 3:00 28 мая будет закрыто движение транспорта по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту. Автобусы маршрутов №№ 7, 10, 24, 191 направлены в объезд через Благовещенский и Тучков мосты. Троллейбусы маршрутов №№ 1, 7, 10 будут следовать по Малой Морской ул., Конногвардейскому бульвару до пл. Труда. Троллейбус № 11 будет работать на участке от ул. Кораблестроителей до Съезжинской ул. Троллейбус № 17 направлен через Малую Морскую ул.

Источник: Администрация Петербурга
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