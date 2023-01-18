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Питерец.ру » Общество » В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта

В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта

22 января связи с проведением 52-го традиционного легкоатлетического пробега «Пулково-Пушкин», посвященного полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады будут введены изменения в схему движения транспортных средств.

С 08.30 до 12.30 будет прекращено движение транспорта на участках:

— Петербургское шоссе в направлении от Пулковского шоссе к Детскосельскому бульвару;

— Сарицкая ул.;

— Усть-Славянское шоссе.

С 00.00 до 12.30 будет действовать запрет остановки на участках:

— Сарицкая ул.;

— Усть-Славянское шоссе от Сарицкой ул. до ул. Редкое Кузьмино.

Источник: Администрация Петербурга
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