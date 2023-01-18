В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта

22 января связи с проведением 52-го традиционного легкоатлетического пробега «Пулково-Пушкин», посвященного полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады будут введены изменения в схему движения транспортных средств.
С 08.30 до 12.30 будет прекращено движение транспорта на участках:
— Петербургское шоссе в направлении от Пулковского шоссе к Детскосельскому бульвару;
— Сарицкая ул.;
— Усть-Славянское шоссе.
С 00.00 до 12.30 будет действовать запрет остановки на участках:
— Сарицкая ул.;
— Усть-Славянское шоссе от Сарицкой ул. до ул. Редкое Кузьмино.