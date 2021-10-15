На КАД полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 20 километре внутреннего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.
Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.