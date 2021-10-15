На КАД полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 20 километре внутреннего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«Для проведения следственных действий в период 7:00 до 7:20 16 октября 2021 года сотрудниками МВД будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.