Бюрократы используют свою власть самодурно, но всегда в плюс системе – Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что высшие бюрократические эшелоны власти используют власть беспредельно и самодурно.

Евгений Пригожин прокомментировал запрет на упоминание ЧВК «Вагнер» в федеральных СМИ. По словам бизнесмена, в России сложилась такая тенденция, что представители бюрократических эшелонов власти ведут условную борьбу башен Кремля за какие-то свои права.

«А дивиденды у бюрократов это что? Это беспредельное неограничивание использования своей власти, а все остальное уже дальше тянется. Эту власть, как правило, используют самодурно, но всегда в плюс системе», - заявил бизнесмен.

Основатель «оркестра» подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» не намерена реагировать на нежелание СМИ ее упоминать, отметив, что запретное всегда притягивает. Кроме того, успехами «вагнеровцев» активно интересуются в социальных сетях. Пригожин считает, что представителям элит не удастся избавиться от упоминаний ЧВК «Вагнер» и для народа их попытки станут дополнительной причиной для ненависти к бюрократическому обществу.

Источник: ГОЛОС РЕГИОНОВ