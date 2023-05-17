«Он уже неделю здесь находится»: Пригожин о посещении Шойгу Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин удивился вопросу журналистов, поинтересовавшихся, отреагировал ли министр обороны РФ на приглашение предпринимателя посетить Бахмут.

«Странный вопрос, я думал, что это общеизвестная информация. Он уже около недели находится на территории Бахмута в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов», —ответил бизнесмен.

Ранее Евгений Пригожин пригласил главу российского военного ведомства приехать в Бахмут, чтобы лично оценить обстановку на фронте, ссылаясь на его многолетний опыт ведения боевых действий.