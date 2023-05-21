Евгений Пригожин рассказал о роли подразделений Минобороны РФ в операции по взятию Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявлениеМинистерства обороны РФ о помощи ВДВ при взятии Артемовска, отметив, что стратегическая авиация с дальнобойными ракетами лишь несколько раз за семь месяцев помогала «оркестру».

Евгений Пригожин рассказал, что за время взятия Артемовска Минобороны РФ предоставило в распоряжение «музыкантов» 305 артиллерийскую бригаду в размере 50-70 человек, которая прошла обучение и работала вместе с ЧВК. По его словам, информация о том, что в городе были задействованы бойцы ВДВ -чушь.

Глава «оркестра» отметил, что в российской армии действительно отважные солдаты, однако их командование полностью парализовано параноидальными приказами высшего руководства. Пригожин подчеркнул, что с уважением относится к российским солдатам, заявив, что ЧВК «Вагнер» никто не оказывал помощь кроме Суровикина и Мизинцева.

«Рассказы о том, как нам помогала ВДВ, это абсолютная полная чушь. Когда ВДВ куда-нибудь сваливает, мы им действительно помогаем. <> Нам никто во взятии Артемовска из военных практически ничем не помогал, кроме Суровикина и Мизинцева»,- публикует пресс-служба компании «Конкорд» слова бизнесмена.

Кроме того, предприниматель выразил уверенность в том, что после передачи Артемовска ВС РФ, генералы из Министерства обороны получат звание Героев России.