Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка моста через реку Свирь расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Лодейнопольский район Ленинградской области) запланированная на 30 мая 2023 года перенесена по просьбе судовладельца.

«В связи с тем, что состав судов «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озёрный-213» не успевает подойти ко времени ранее запланированной разводки Лодейнопольского моста, она будет перенесена на 31 мая в период с 13:00 до 15:00» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Состав судов пройдёт вверх по реке с максимальным высотным габаритом 15,5 метров.

Разводка моста будет производиться представителями ОАО «РЖД» по согласованию со Свирским районом гидросооружений и судоходства.

«В связи с разводкой моста через реку Свирь будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 “Кола”» - добавил Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.