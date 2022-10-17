Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка Ладожского моста расположенного на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Кировский район Ленинградской области) запланированная на 17 октября 2022 года перенесена по просьбе судовладельца.
Яхта «Апостол Андрей» пройдёт вниз по реке с максимальным высотным габаритом 23 метра в период с 10:00 до 10:45.
Барже – буксирный состав «Речной -51» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» пройдёт вверх по реке с максимальным высотным габаритом 19,9 метров в период с 15:00 до 15:45.
Разводка моста будет производиться представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».
Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.