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Питерец.ру » Общество » Разводку Ладожского моста снова перенесли

Разводку Ладожского моста снова перенесли

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Опубликовал: Вадик Котов
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Разводку Ладожского моста снова перенесли

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка Ладожского моста расположенного на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Кировский район Ленинградской области) запланированная на 18 октября 2022 года в период с 15:00 до 15:45 перенесена по просьбе судовладельца.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями барже – буксирный состав «Речной -51» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» не успевают подойти ко времени ранее запланированной разводки моста. В связи, с чем разводка Ладожского моста, запланированная на 18 октября, перенесена по просьбе судовладельца. Новая дата и время разводки моста через реку Нева запланирована на 19 октября в период с 15:00 до 15:45. Просим участников дорожного движения учесть данную информацию при планировании маршрутов следования» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка моста будет производиться представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Барже – буксирный состав «Речной -51» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» пройдёт вверх по реке с максимальным высотным габаритом 19,9 метров.

В связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«Яхта «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 23 метра, как и планировалось, прошла вниз по реке сегодня утром в период с 10:00 до 10:45» - добавил Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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