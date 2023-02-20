В Ленобласти расширяют трассу А-181 «Скандинавия»

На 34 километрах от Кирилловского до обхода Выборга развернуты работы по реконструкции федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

Стройка идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Реконструкция завершится в следующем году.

Расширяя трассу до трех полос в каждую сторону, дорожники одновременно возводят 11 искусственных сооружений — мостов, путепроводов, пешеходных переходов, скотопрогонов — и четыре развязки.

Для безопасности пешеходов строятся четыре надземных перехода: около поста ДПС, СНТ «Ручьи» и поселка Черкасово, поселка Толоконниково, СНТ «Восход» и поселка Кирилловское. В свою очередь новые развязки около поселков Черкасово, Смирново, Лейпясуо, региональными дорогами Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, Моховое – Ключевое разведут транспортные потоки, ускорив проезд. На участке также монтируется почти 70 километров искусственного освещения, а чтобы предотвратить выход на трассу диких животных — 43 километра ограждения и несколько скотопрогонов.

На сегодняшний день шестиполосным стал весь участок «Скандинавии» от Санкт-Петербурга до Кирилловского, отрезок от Цвелодубово до Кирилловского был запущен прошлой осенью. Федеральная трасса имеет ключевое значение для развития экономики северной части Ленобласти и Северо-Западного Федерального округа.