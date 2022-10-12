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Питерец.ру » Общество » Новая «Скандинавия» подходит к Выборгу

Новая «Скандинавия» подходит к Выборгу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
На год раньше запущено движение транспорта по новому 20-километровому участку федеральной трассы А-181 «Скандинавия»

На год раньше запущено движение транспорта по новому 20-километровому участку федеральной трассы А-181 «Скандинавия» от поворота на Цвелодубово до поворота на Кирилловское. Реконструкция магистрали ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Ключевая особенность обновляемой «Скандинавии» — ее безопасность. Здесь разделены встречные потоки транспорта, есть освещение, оборудованы удобные переходы и развязки. После окончания реконструкции до одного из самых туристических мест Ленинградской области — Выборга и его окрестностей можно будет доехать буквально за полтора часа», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Вместо двух полос здесь теперь шесть. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч, а пропускная способность – свыше 100 тысяч автомобилей в сутки. В процессе стройки реконструированы три транспортные развязки, мост через реку Великая, построены надземные пешеходные переходы с освещением. У поворота на Цвелодубово построена транспортная развязка с уникальной для Ленинградской области конфигурацией. Она относится к типу «ромб с двумя кольцевыми пересечениями» и с четырьмя съездами, что обеспечивает высокую скорость движения потоков транспорта. По съездам можно как съезжать с основной дороги, так и выезжать на нее, а выехать на второстепенную дорогу водители могут через кольцевые пересечения. Схема развязки позволяет развернуться при движении из Выборга и Петербурга.

Поэтапная реконструкция «Скандинавии» идет с 2016 года. Связывая Санкт-Петербург и Выборг, трасса имеет ключевое значения для развития экономики всего Северо-Западного федерального округа. Завершение работ на остальных участках трассы до обхода Выборга запланировано в 2024 году.

Источник: Администрация Ленобласти
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