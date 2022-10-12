Новая «Скандинавия» подходит к Выборгу

На год раньше запущено движение транспорта по новому 20-километровому участку федеральной трассы А-181 «Скандинавия» от поворота на Цвелодубово до поворота на Кирилловское. Реконструкция магистрали ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Вместо двух полос здесь теперь шесть. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч, а пропускная способность – свыше 100 тысяч автомобилей в сутки. В процессе стройки реконструированы три транспортные развязки, мост через реку Великая, построены надземные пешеходные переходы с освещением. У поворота на Цвелодубово построена транспортная развязка с уникальной для Ленинградской области конфигурацией. Она относится к типу «ромб с двумя кольцевыми пересечениями» и с четырьмя съездами, что обеспечивает высокую скорость движения потоков транспорта. По съездам можно как съезжать с основной дороги, так и выезжать на нее, а выехать на второстепенную дорогу водители могут через кольцевые пересечения. Схема развязки позволяет развернуться при движении из Выборга и Петербурга.
Поэтапная реконструкция «Скандинавии» идет с 2016 года. Связывая Санкт-Петербург и Выборг, трасса имеет ключевое значения для развития экономики всего Северо-Западного федерального округа. Завершение работ на остальных участках трассы до обхода Выборга запланировано в 2024 году.